台電東部發電廠機組80周年 成立故事館介紹發電歷史

2019-09-11 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台電東部發電廠今日慶祝清水及龍澗機組周年，也揭幕木瓜溪文物生態故事館。台電總經理鍾炳利表示，東部發電廠一年的發電量高達8至10億度電，且水力發電是目前最環保及最有效的發電方式，為保存發電廠歷史，台電設立木瓜溪文物生態故事館，館藏建廠時期電力文物、電力發展年代紀事等，具歷史價值。

台電總經理鍾炳利表示，東部水力發電廠從最北的立霧溪到台東卑南溪，都在東部發電廠管轄內，一年發的電量高達8至10億度電，可供東部地區用電；水力發電是最有效且最環保的發電方式，發完電後還可以灌溉田野，充分利用水資源。

東部發電廠長李重億指出，水力發電廠清水機組是最古老的機組，已有80個年頭，龍澗機組則有60年，兩個發電量加起來佔東部地區三分之一用電量，具有舉足輕重的地位，尤其在颱風來時，同仁都在發電廠戒備，為的就是穩定供應民眾用電。

李重億說，木瓜溪文物生態故事館保存發電廠歷史、機具及用電小知識，東部發電廠流域廣泛，目前包括立霧溪、木瓜溪、壽豐溪等流域，版圖可能還會再往台東擴展，因此故事館裡的文物、發電設備等，具有歷史價值，還有展示太陽能發電成果，是再生能源活教材，歡迎學校戶外教學充分利用。