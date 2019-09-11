影／宜蘭市路面掏空塌陷 管線位移冒出臭汙水惹民怨

2019-09-11 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政府今年4月30日進行汙水下水道年度巡檢時，發現宜蘭市中山路二段與民權路一段交會口(宜蘭市代表會前)出現大量泥沙湧入汙水管道，造成堵塞及路面下陷，當時成立緊急應變小組，但工程至今尚未修復完成，造成交通不便，縣議員林麗今天前往會勘時，縣府表示全力趕工，10月底可以完工。

林麗說，原本以為一、二周就可以回填完工，但後來開挖發現，該處路基嚴重淘空，各式管線(汙水、電力、電信及自來水)都沉陷，受損情況比想像中嚴重，而且原本排放家庭廢汙水的汙水下水道，還被泥沙堵住，無法發揮排水功能。晴天汙水在地底下七、八公尺處溢流，下雨天時，惡臭汙水冒出路面，附近商家住戶深受其苦。

今天會勘時，縣府水利資源處表示，這裡地下水位高，且屬於鬆軟泥沙土質，增加工程困難度，工程人員在地底下施工的安全也必須兼顧。為了修復管線，縣府邀集國內汙水下水道專家現勘，因該處位處交通要道，各式管線密布，需以深層高壓灌漿止水及人工打除汰換方式修復管線。

施工人員忍受汙水管內惡臭及缺氧的環境，在地下8公尺深且管徑僅100公分鋼套環內「曲身」施工及出土排渣，同時因地下水流及砂土環境等因素導致地質改良止水效果不佳，目前已發生多次漏水，引發大量泥水湧入管內，所幸施工人員皆即時撤離，免於生命危險。

該處汙水下水道係使用中之主幹管(管徑500mm)，縣政府為使約700戶家庭汙水得以宣洩，藉由該處路側排水溝施設緊急繞流，惟受限於道路側溝寬度因素，僅能選用較原汙水管徑小的繞流管，於用水量較大的假日及豪大雨時仍無法負荷，導致汙水人孔冒水引發惡臭。政府除了增加巡檢人員清洗頻率外，更與宜蘭市公所、代表會及里長合作，即時聯絡及派員處理，將當地居民生活品質影響降至最低。