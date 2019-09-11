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重返韋昌嶺老兵搶嘸名額氣炸 文化局：對向隅者致歉

2019-09-11 14:11聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市文化局舉辦重返韋昌嶺活動，市長林右昌昨天發出徵集令，邀請曾在馬祖服役者展開特殊任務，重溫他們的少男時代。但消息一出，許多馬祖老兵打電話要報名，搶不到名額氣炸了，基隆文化局長陳靜萍表示，該活動是「特殊任務」踩線，邀集人數有限，對於熱情民眾的迴響，基隆市文化局表示感謝，也對向隅者致歉。

臉書馬祖捍衛戰士管理員范植源說，一堆人在問他，基隆市政府要號召馬祖老兵去韋昌嶺、搭船去馬祖幹訓班3天兩夜旅遊耶，一連串簡訊一直叮叮叮的問著同樣類似的話，他打起電話到文化局詢問相關人員了解。

但得得到的答案是，「不好意思，這是不對外開放申請的?」他再問，「疑?你們不是今天新聞大放送號召馬祖老兵9/17~9/19去韋昌嶺、馬祖嗎?」對方告知，這次只有市長、官員、名人參加。

范植源說，一票人開口馬祖老兵閉口馬祖老兵，結果沒有一個真正的民間馬祖老兵，可以在看到新聞後報名，他嘆太陽餅裡沒太陽是正常的。

基隆文化局長陳靜萍說，這次是「特殊任務」踩線活動，屬小型招募，受限於活動經費有限，以及往返機票及船票等交通工具安排不易，加上韋昌嶺目前仍是使用中的營區，使得邀集人數受限，對於熱情民眾的迴響，基隆市文化局表示感謝，也在此對向隅者致歉。

她感謝大家對「大基隆歷史場景」相關活動的關注及支持，由此可見，重返韋昌嶺、馬祖老兵回防的軍旅記憶遊程，吸引力十足，足以建構成特色性的軍事文化路徑，透過本次遊程的經驗，未來還會整理成書籍及紀錄影片，供基隆、馬祖相關文化旅遊單位參考，並研擬未來繼續開團的可能性。

至於接電話同仁在電話應答及禮節不適當的部分，已口頭告誡，並將進行內部檢討

基隆市長林右昌昨天發出徵集令，邀請曾在馬祖服役者展開特殊任務，消息一出，許多馬祖...
基隆市長林右昌昨天發出徵集令，邀請曾在馬祖服役者展開特殊任務，消息一出，許多馬祖老兵打電話要報名，搶不到名額氣炸。記者吳淑君／攝影
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馬祖基隆老兵
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