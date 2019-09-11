親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／投下36公噸炸彈！美軍空襲炸翻伊斯蘭國據點

枋寮鄉政顧問李孟居訪港失聯 國台辦指其涉嫌國安罪

影／基隆自來水打開流出黃水 水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中山一、二路因市府拓寬工程昨天因挖破水管，導致停水搶修，但復水後疑因管內汙水沒有完全排出，復水後直接送到民眾家中，昨晚民眾打開水龍頭，流出黃泥水混濁不堪，還含有細沙，住戶水塔、濾水器全遭殃，受害有安平、中山2里上千用水戶。水公司表示會負責，議員呼籲受害民眾拍照，並向兩里辦公室登記求償。

議員莊敬聖說，昨天因中山一、二路拓寬工程施工不慎，導致自來水管線破裂，修復後又因未將管內汙水排出，直接輸送到住戶的水塔，打開全是黃泥水，嚴重影響用水安全，影響範圍中山區安平里及中山里一帶。已通知新山自來水廠及安平、中山里辦公室、積極協助民眾處理後續。

莊敬聖表示，處理方式如下，首先將用戶水塔汙水排出，二是撥打1910提出問題申訴，或向里辦公室登記清洗水塔為補償，盡可能將汙水的狀況拍照存證。

莊敬聖指出，水公司表示會負責，請住戶拍照存證，他要求水公司針對受害的兩里，全部協助清理水塔，家中有濾水器流入汙水的也要協助解決。

議員宋瑋莉也接獲民眾陳情反映，她說，已關心了解問題，並積極回應民眾協助處理方式，因水管破裂汙水入侵，修復後未把汙水排出，請民眾注意。

自來水公司表示，配合中山一、二路工程，今天管線施工，廠商現場處理排水中，造成民眾困擾深感抱歉。（影片由議員宋瑋莉提供）

自來水打開流出黃泥水 水塔、濾水器遭殃用水戶怒求償。圖／議員莊敬聖提供
自來水打開流出黃泥水 水塔、濾水器遭殃用水戶怒求償。圖／議員莊敬聖提供
分享
自來水打開流出黃泥水 水塔、濾水器遭殃用水戶怒求償。圖／議員宋瑋莉提供
自來水打開流出黃泥水 水塔、濾水器遭殃用水戶怒求償。圖／議員宋瑋莉提供
分享
自來水打開流出黃泥水 水塔、濾水器遭殃用水戶怒求償。圖／議員莊敬聖提供
自來水打開流出黃泥水 水塔、濾水器遭殃用水戶怒求償。圖／議員莊敬聖提供
分享

修復宋瑋莉基隆
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

和平島辦環保服裝秀 義賣所得化為樹苗

2019-09-10 22:47

原民會投入2千萬 給花東弱勢戶「不會滑倒的廁所」

2019-09-11 11:05

拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19

花蓮市與韓國蔚山廣域市包機 下月可望啟航

2019-09-11 09:13

職場檢查爆「霸凌」 羅東博愛醫院執行長道歉

2019-09-10 23:51

吉安推融合遊戲玩具 身障、長輩都能玩

2019-09-10 23:43

衛理公會台東送愛 13年不間斷

2019-09-10 23:32

基隆營養午餐增千萬補助弱勢 林右昌幫學生打菜

2019-09-10 18:30

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

排名第17！林姿妙： 施政非朝夕可成 民調會當參考

2019-09-10 17:11

首長施政滿意度獲評第3 花蓮縣長徐榛蔚：榮耀歸鄉親

2019-09-10 16:58

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32

影／鴨好吃！宜蘭首辦鴨肉麵競賽 推銅板價

2019-09-10 13:34

環保大縣！宜蘭綠色商店363家 環保採購近3億

2019-09-10 12:28

桌球暖青年 林昀儒捐T2獎金助宜蘭免費午餐

2019-09-10 10:26

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

融合遊具好好玩 巡迴展在吉安好客藝術村展出

2019-09-10 14:29
看更多

熱門文章

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

2019-09-11 09:02

不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46

獨／雲林違規拖吊熱點前三名在這 小心荷包大失血

2019-09-10 12:27

內政部審議通過用地變更 嘉市鐵路高架化再進一步

2019-09-10 15:32

韓國瑜爭設彌陀機場行不通 林佳龍：384億改造高雄機場

2019-09-10 17:24

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54

「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48

橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 新竹縣動用預備金清除

2019-09-10 16:46

快報名！到太平雲梯享受星空野餐 看百萬夜景

2019-09-10 13:51

有所顧忌？屏東綠委競選看板竟不見黨徽

2019-09-10 14:24

用九柑仔店追劇熱點成為觀光景點！幕後推手是這位媒人婆

2019-09-10 13:46

侯友宜滿意度六都第二 破國民黨在新北市紀錄

2019-09-10 18:57

雲林斗六電話字頭522用戶 明天下午將暫時斷線

2019-09-10 16:39

影╱台中農地如何被違法使用？黃國昌追問下現形

2019-09-10 13:08

十多萬人馬祖當兵前必待的地方 林右昌號召重返韋昌嶺

2019-09-10 13:30

彰化警人事再度大風吹 18名員警職務調動

2019-09-10 17:45

再度投資台南！Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

留住奪牌運動員 台中市發培訓獎金

2019-09-10 14:51

台大醫院新竹生醫園區分院第1期完工 預計年底前營運

2019-09-10 17:50

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

深入地表9公尺！改善泰山環境 明年進行汙水接管

2019-09-10 12:23

埔鹽順澤宮帽爆紅 王惠美邀挪威選手到彰化參加馬拉松

2019-09-10 19:42

搶秋冬旅遊補助 嘉義有飯店零元住宿、汽車旅館280元

2019-09-10 16:41

高雄市府人事異動 秘書長楊明州調任參事

2019-09-10 17:40

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

18歲印度少年意外過世 將捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:16

退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07

影／去「消費一下」？ 柯文哲昨帶隊臨檢酒店

2019-09-10 20:45

救晚婚！竹山克明宮奉祀月老 為大齡男女找姻緣

2019-09-10 15:08

淡水紓運 新北：只能靠淡北道路解決

2019-09-10 23:22

天下評比竹市經濟、文教第二 總體競爭力全國第四

2019-09-10 15:30

彭懷真進入公部門 61歲服志願役…寫信給自己告白6個為什麼

2019-09-11 11:13

凱渥名模將到和平島走秀 法國精品女裝時尚環保裝上陣

2019-09-10 12:38

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32

屏東保力營區練兵半世紀 斥資7億元重建新營舍

2019-09-10 18:03

和韓國瑜有心結？ 侯友宜笑回：我把市長做好每天開心

2019-09-10 18:33

清潔隊員成廢家電修理王 每年讓百台丟棄電風扇重生

2019-09-10 17:43

跨世代童玩展 數百件珍藏玩具亮相

2019-09-10 12:35

不用教科書別丟 新北圖書館設參考書分享平台

2019-09-10 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top