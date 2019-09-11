影／基隆自來水打開流出黃水 水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市中山一、二路因市府拓寬工程昨天因挖破水管，導致停水搶修，但復水後疑因管內汙水沒有完全排出，復水後直接送到民眾家中，昨晚民眾打開水龍頭，流出黃泥水混濁不堪，還含有細沙，住戶水塔、濾水器全遭殃，受害有安平、中山2里上千用水戶。水公司表示會負責，議員呼籲受害民眾拍照，並向兩里辦公室登記求償。

議員莊敬聖說，昨天因中山一、二路拓寬工程施工不慎，導致自來水管線破裂，修復後又因未將管內汙水排出，直接輸送到住戶的水塔，打開全是黃泥水，嚴重影響用水安全，影響範圍中山區安平里及中山里一帶。已通知新山自來水廠及安平、中山里辦公室、積極協助民眾處理後續。

莊敬聖表示，處理方式如下，首先將用戶水塔汙水排出，二是撥打1910提出問題申訴，或向里辦公室登記清洗水塔為補償，盡可能將汙水的狀況拍照存證。

莊敬聖指出，水公司表示會負責，請住戶拍照存證，他要求水公司針對受害的兩里，全部協助清理水塔，家中有濾水器流入汙水的也要協助解決。

議員宋瑋莉也接獲民眾陳情反映，她說，已關心了解問題，並積極回應民眾協助處理方式，因水管破裂汙水入侵，修復後未把汙水排出，請民眾注意。