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原民會投入2千萬 給花東弱勢戶「不會滑倒的廁所」

2019-09-11 11:05聯合報 記者王燕華╱即時報導

有鑑於花東原鄉部落人口老化，原住民族委員會爭取花東基金預算，投入2000萬元，補助花、東400戶原住民經濟弱勢戶，改善衛生設備，加裝防滑設施、安全扶手等，主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今走訪部落，宣布這項好消息。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod上午與花蓮縣府原行處長陳建村、立委鄭天財、花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義等人，走訪玉里鎮苓雅部落，了解現狀也聆聽族人需求。

夷將說，自己小時候家中廁所很簡陋，是兩片薄木板架起來的茅坑，後來有蹲式馬桶，但對長輩來說，用蹲的上廁所很辛苦。

他表示，現任行政院發言人Kolas Yotaka擔任立委時，發現不少部落家戶還是使用老舊蹲式馬桶，對長輩很不方便，建議由政府協助汰換，原民會為推動這個政策，研究許久，要給部落「一個不會滑倒的廁所」。

原民會表示，花東兩縣有超過17萬原住民人口，其中55歲以上有4萬4679人，約每4人就有1人超過55歲。因此，原民會與行政院東部聯合服務中心合作，推動補助花東地區原住民族居家簡易衛生設備之汰換及無障礙設施改善，落實政府對原住民長者的照顧。

原民會公共建設處長谷縱‧喀勒芳安（Qucung Qalavangan）說，將提供每戶最高5萬元補助，改善衛生設備改善，55歲以上原住民經濟弱勢戶優先補助，補助項目包括汰換老舊蹲式馬桶、周邊防滑設施及安全扶手、管材、牆面粉刷和油漆含工料等，可備戶口名簿（影本）或戶籍謄本、建物登記謄本及改善估價單等資料，本月20日起至各鄉鎮市公所申請。

原民會公共建設處長谷縱‧喀勒芳安（右）說明花東地區原住民族居家衛生設備改善實施計...
原民會公共建設處長谷縱‧喀勒芳安（右）說明花東地區原住民族居家衛生設備改善實施計畫內容及申請方式。記者王燕華／攝影
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原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（站立者右）等人，今天到花蓮玉里鎮...
原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（站立者右）等人，今天到花蓮玉里鎮苓雅部落，說明政府近年在部落推動的相關政策，並宣布將推動改善長者居家衛生設備。記者王燕華／攝影
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原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（左2）等人，今天到花蓮玉里鎮苓雅...
原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（左2）等人，今天到花蓮玉里鎮苓雅部落，說明政府近年在部落推動的相關政策，並宣布將推動改善長者居家衛生設備。記者王燕華／攝影
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原住民行政院
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