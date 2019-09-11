拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部北觀處為推廣基隆小鎮，辦理「和平島plus」景點2+1合照換紀念品活動，9月遊客只要與和平島公園以及任意2處基隆小鎮指定景點合照，並於和平島公園遊客中心出示相片，即可兌換環保吸管組1分，限量800份。

北觀處副處長金玉珍今天指出，基隆中正區榮獲2019小鎮漫遊年40經典小鎮票選第8名，同時擁有濱海型如和平島公園、正濱漁港、八斗子漁港等；知性型如國立海洋科技博物館、陽明海洋文化藝術館、基隆市文化中心等；軍事型如清法戰爭紀念園區、基隆要塞司令官邸等；自然生態型如中正公園、望幽谷、潮境公園等；原住民文化等多樣類型之24個熱門打卡景點。

她說，17日和平島辦理時尚環保服裝秀，至12日止，凡向和平島公園報名17日淨灘活動，當日即可兌換9月小鎮紀念品環保吸管組1分，並可於1樓戶外限定區域觀賞服裝秀，限量50人參加，以報名順序為主，歡迎喜愛自然生態及時尚的民眾於線上報名，淨灘活動流程及注意事項請參考報名網址：https://www.surveycake.com/s/b9VLv。

另外，9月份持電子票證搭乘台灣好行-濱海奇基線遊基隆小鎮享票價半價優惠，還有沿線部分商家提供消費折扣。搭乘台灣好行來趟基隆小鎮低碳旅行，還可兌換「和平島plus」限量紀念品，開心出遊之餘也可以很環保。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw