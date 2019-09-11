花蓮市與韓國蔚山廣域市包機 下月可望啟航

2019-09-11 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市推動城市外交傳出好消息，花蓮市長魏嘉賢昨宣布，與締結姐妹市38年的韓國蔚山廣域市，下月中旬可望有包機直航，初期往返2航次共4班，委託在地旅行社規畫4天3夜萬元內遊程，期盼未來朝定期航線推動。

兩地包機由釜山航空負責，每班約150個座位。市公所指出，已委託花蓮詠莉旅行社負責規畫4天3夜的韓國遊程，包機旅費在萬元以內，相當超值；詠莉旅行社董事長樓麗萍表示，近期會將遊程內容公布在官網。

蔚山廣域市位於朝鮮半島東南端，有百餘萬人口，是韓國著名的工業城市，也是現代集團所在地，從1981年與花蓮市締盟至今。

魏嘉賢上月出訪韓國，拜訪蔚山廣域市長宋哲鎬時，提到希望推動包機直航；蔚山廣域市觀光振興科旅遊營銷事務官金惠正、主任官崔杏先、韓寶旅行社科長鞠圭普、新晨旅行社主任張翼德等人，昨拜會花蓮市公所，就下月包機直航進行深入討論。

魏嘉賢說，蔚山廣域市是全韓國平均所得第一名的城市，也是輕能源、綠能的重點發展城市。希望藉由包機直航，把花蓮行銷出去，而蔚山廣域市當地新開發一景區，下月19日將開幕，迎接花蓮民眾前往旅遊。

蔚山廣域市觀光振興科旅遊營銷事務官金惠正說，雙方都很努力推動這條航線，目前已獲得韓國文化觀光部同意，正進入台灣交通部的申請審查程序，首班可望10月中旬啟航。

一行人昨到花蓮航空站，由航空站主任吳富與航務組長徐雲祖帶領，參觀站內設施及出入境流程，詳細討論每個環節，期望若成效不錯，能發展成定期航班。