親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

各國售價比較／想買iPhone 11嗎？到日美買最多便宜六千元

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

花蓮市與韓國蔚山廣域市包機 下月可望啟航

2019-09-11 09:13聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市推動城市外交傳出好消息，花蓮市長魏嘉賢昨宣布，與締結姐妹市38年的韓國蔚山廣域市，下月中旬可望有包機直航，初期往返2航次共4班，委託在地旅行社規畫4天3夜萬元內遊程，期盼未來朝定期航線推動。

兩地包機由釜山航空負責，每班約150個座位。市公所指出，已委託花蓮詠莉旅行社負責規畫4天3夜的韓國遊程，包機旅費在萬元以內，相當超值；詠莉旅行社董事長樓麗萍表示，近期會將遊程內容公布在官網。

蔚山廣域市位於朝鮮半島東南端，有百餘萬人口，是韓國著名的工業城市，也是現代集團所在地，從1981年與花蓮市締盟至今。

魏嘉賢上月出訪韓國，拜訪蔚山廣域市長宋哲鎬時，提到希望推動包機直航；蔚山廣域市觀光振興科旅遊營銷事務官金惠正、主任官崔杏先、韓寶旅行社科長鞠圭普、新晨旅行社主任張翼德等人，昨拜會花蓮市公所，就下月包機直航進行深入討論。

魏嘉賢說，蔚山廣域市是全韓國平均所得第一名的城市，也是輕能源、綠能的重點發展城市。希望藉由包機直航，把花蓮行銷出去，而蔚山廣域市當地新開發一景區，下月19日將開幕，迎接花蓮民眾前往旅遊。

蔚山廣域市觀光振興科旅遊營銷事務官金惠正說，雙方都很努力推動這條航線，目前已獲得韓國文化觀光部同意，正進入台灣交通部的申請審查程序，首班可望10月中旬啟航。

一行人昨到花蓮航空站，由航空站主任吳富與航務組長徐雲祖帶領，參觀站內設施及出入境流程，詳細討論每個環節，期望若成效不錯，能發展成定期航班。

除了花蓮市與蔚市廣域市的直航包機有望成真，花蓮縣府推動的花蓮與韓國仁川直航班機，下月17日也要開航，每周二、四、六直飛。

花蓮市與姐妹市韓國蔚山廣域市，舉辦觀光交流會議。圖／花蓮市公所提供
花蓮市與姐妹市韓國蔚山廣域市，舉辦觀光交流會議。圖／花蓮市公所提供
分享
花蓮市長魏嘉賢（左）昨與韓國蔚山廣域市人員，到花蓮航空站，討論包機直航細節。圖／...
花蓮市長魏嘉賢（左）昨與韓國蔚山廣域市人員，到花蓮航空站，討論包機直航細節。圖／花蓮市公所提供
分享

韓國旅行社魏嘉賢
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

和平島辦環保服裝秀 義賣所得化為樹苗

2019-09-10 22:47

拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19

職場檢查爆「霸凌」 羅東博愛醫院執行長道歉

2019-09-10 23:51

吉安推融合遊戲玩具 身障、長輩都能玩

2019-09-10 23:43

衛理公會台東送愛 13年不間斷

2019-09-10 23:32

基隆營養午餐增千萬補助弱勢 林右昌幫學生打菜

2019-09-10 18:30

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

排名第17！林姿妙： 施政非朝夕可成 民調會當參考

2019-09-10 17:11

首長施政滿意度獲評第3 花蓮縣長徐榛蔚：榮耀歸鄉親

2019-09-10 16:58

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32

影／鴨好吃！宜蘭首辦鴨肉麵競賽 推銅板價

2019-09-10 13:34

環保大縣！宜蘭綠色商店363家 環保採購近3億

2019-09-10 12:28

桌球暖青年 林昀儒捐T2獎金助宜蘭免費午餐

2019-09-10 10:26

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

融合遊具好好玩 巡迴展在吉安好客藝術村展出

2019-09-10 14:29
看更多

熱門文章

不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手艾登喊「我真的好愛台灣」

2019-09-10 11:27

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

2019-09-11 09:02

獨／雲林違規拖吊熱點前三名在這 小心荷包大失血

2019-09-10 12:27

內政部審議通過用地變更 嘉市鐵路高架化再進一步

2019-09-10 15:32

韓國瑜爭設彌陀機場行不通 林佳龍：384億改造高雄機場

2019-09-10 17:24

台南永康部分路段近來大雨就淹水 市府承諾明年解決

2019-09-10 12:09

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54

「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48

橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 新竹縣動用預備金清除

2019-09-10 16:46

高雄建置多向違規監測系統 選這3路口取締違規

2019-09-10 10:56

快報名！到太平雲梯享受星空野餐 看百萬夜景

2019-09-10 13:51

有所顧忌？屏東綠委競選看板竟不見黨徽

2019-09-10 14:24

侯友宜滿意度六都第二 破國民黨在新北市紀錄

2019-09-10 18:57

用九柑仔店追劇熱點成為觀光景點！幕後推手是這位媒人婆

2019-09-10 13:46

雲林斗六電話字頭522用戶 明天下午將暫時斷線

2019-09-10 16:39

影╱台中農地如何被違法使用？黃國昌追問下現形

2019-09-10 13:08

十多萬人馬祖當兵前必待的地方 林右昌號召重返韋昌嶺

2019-09-10 13:30

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

留住奪牌運動員 台中市發培訓獎金

2019-09-10 14:51

彰化警人事再度大風吹 18名員警職務調動

2019-09-10 17:45

台大醫院新竹生醫園區分院第1期完工 預計年底前營運

2019-09-10 17:50

深入地表9公尺！改善泰山環境 明年進行汙水接管

2019-09-10 12:23

埔鹽順澤宮帽爆紅 王惠美邀挪威選手到彰化參加馬拉松

2019-09-10 19:42

高雄市府人事異動 秘書長楊明州調任參事

2019-09-10 17:40

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

搶秋冬旅遊補助 嘉義有飯店零元住宿、汽車旅館280元

2019-09-10 16:41

影／去「消費一下」？ 柯文哲昨帶隊臨檢酒店

2019-09-10 20:45

退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07

救晚婚！竹山克明宮奉祀月老 為大齡男女找姻緣

2019-09-10 15:08

淡水紓運 新北：只能靠淡北道路解決

2019-09-10 23:22

天下評比竹市經濟、文教第二 總體競爭力全國第四

2019-09-10 15:30

凱渥名模將到和平島走秀 法國精品女裝時尚環保裝上陣

2019-09-10 12:38

和韓國瑜有心結？ 侯友宜笑回：我把市長做好每天開心

2019-09-10 18:33

清潔隊員成廢家電修理王 每年讓百台丟棄電風扇重生

2019-09-10 17:43

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32

屏東保力營區練兵半世紀 斥資7億元重建新營舍

2019-09-10 18:03

跨世代童玩展 數百件珍藏玩具亮相

2019-09-10 12:35

不用教科書別丟 新北圖書館設參考書分享平台

2019-09-10 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top