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吉安推融合遊戲玩具 身障、長輩都能玩

2019-09-10 23:43聯合報 記者王思慧／花蓮報導

吉安鄉長游淑貞戴上墨鏡，體驗視障者打「有聲音」網球。 記者王思慧／攝影
吉安鄉長游淑貞戴上墨鏡，體驗視障者打「有聲音」網球。 記者王思慧／攝影
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中華民國遊戲協會與花蓮吉安鄉公所推動「融合遊戲」行動服務，帶著融合遊戲玩具深入偏鄉、學校、部落及長輩日照站，讓偏鄉也能體驗特殊遊具，即日起至9月26日在吉安鄉好客藝術村展出。巡迴展結束後，融合遊具將提供花蓮長輩及身心障礙者使用。

遊戲協會創辦人林君英表示，融合遊戲巡迴展基於文化平權理念，提出遊戲平權概念，「任何人都有遊戲的權利」，並推動六個認證標章，包括視障的綠色狗狗、聽障的黃色兔子、自閉症藍色貓咪、多重障礙為紅色穿山甲、銀髮標章是褐色貓頭鷹、親子橘色的猴子，透過遊戲認證標章，讓社工、幼教及醫療等領域人員認識如何運用遊具。

中華民國遊戲協會創辦人林君英表示，融合遊戲玩具讓身心障礙者及長輩更方便遊玩。記者...
中華民國遊戲協會創辦人林君英表示，融合遊戲玩具讓身心障礙者及長輩更方便遊玩。記者王思慧／攝影
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林君英利用內有乒乓球與鐵珠、能發出聲音的「盲人網球」，示範視障者可用聲音辨位，也能輕鬆打網球，吉安鄉長游淑貞戴上特製墨鏡，體驗視障者打網球，「還真的打得到球」，有趣的遊具令人印象深刻。「賽門遊戲」則透過燈光提示，引導人碰觸，可達到記憶和反應能力訓練效果。

林君英說，巡迴展邁入第三年，今年在花蓮和台中展出；游淑貞表示，未來會把融合遊具讓日照中心長輩使用，以延緩老化，也歡迎有興趣的特教、幼教人員來申請，讓學童有機會使用特殊融合遊具。

視障吉安幼教
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