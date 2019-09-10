和平島辦環保服裝秀 義賣所得化為樹苗

2019-09-10 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



基隆市政府與北觀處17日將在和平島公園舉辦時尚環保服裝秀。 記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市政府17日將在和平島公園，與法國精品女裝品牌ANNE FONTAINE合作舉辦時尚環保服裝秀，由凱渥模特兒在獨特地質地景及浪漫海景氛圍中走秀，並捐出走秀服裝義賣，所得全數轉化為樹苗捐贈，協助城市綠化。

基隆市文化局長陳靜萍說，市府首次與國際知名服裝品牌ANNE FONTAINE（安芳妲）合作，以和平島公園「天使向海步道」做為走秀場地，將地質地景及浪漫海景結合時尚走秀，呈現和平島之美。

活動將由安芳妲首席服裝設計師以環保材質為主題，親自為環保服裝秀挑選款式，走秀結束後將捐出走秀服裝義賣，並將義賣所得全數轉化為樹苗捐贈為城市綠化使用，同時舉行植樹儀式。

基隆市長林右昌表示，和平島公園有世界級的地質景觀，有各種不同的海蝕地形，在這裡進行環保時尚秀，主要想傳遞人文和環保價值，呼籲人類重視自然保護及環境議題，特別有意義。

交通部北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長金玉珍表示，活動當日結合基隆小鎮「和平島plus」合照換紀念品活動，凡民眾向北觀處報名17日淨灘活動，現場即可兌換9月份小鎮紀念品1份，並可於限定區域近距離觀賞走秀，限量30人參加，相關資訊請上北觀處官網查詢。