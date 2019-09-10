台九線瑞穗段動線差 蕭美琴會勘設快慢車分流標示

2019-09-10 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮瑞穗鄉居民反映台九線銜接中正北路路口動線不順，部分道路設計有待調整。為改善用路安全，今日立委蕭美琴應瑞穗鄉民代表會邀請，協助召集公路工程單位前往會勘，請工程單位聽取地方建議，包括增高安全島、增設快慢車分流標示及擴大機車待轉區等。

瑞穗居民反應，位於瑞北加油站旁，南下到市區和外環道的分流處有多項問題，影響用路安全，像是平面式安全島不易與車道區隔、公路排水規畫不良、機車待轉區過窄、車速未分流、道路標示不清等。為提升當地居民及用路人的交通安全，蕭美琴邀集公路總局及工程顧問公司前往會勘，協調改善方案。

經過會勘討論，針對安全島問題，公路總局將縮減安全島寬度，增加往南進入瑞穗市區車道的寬度，並將雙向車道中的安全島，由原先設計的平面式改為35公分高突起式，有效區隔雙向車道。至於公路兩側排水規劃不良的問題，會勘決議增設排水孔，調整排水格柵高低，特別是低窪處民宅排水問題，將重點檢討改進。

為加強汽機車行駛安全，將增設禁行機車與快慢車分流標示牌，加強道路標線指示以及兩段式左轉標示，並擴大機車待轉區，原待轉區旁阻礙停等的號誌桿南移，儘速啟用待轉區紅綠燈燈號。同時，蕭美琴也指示加強路旁居民與道路轉彎處安全措施，立即改善日前北岡大橋車禍事故路段，通行方向與對向號誌的問題。另路標指示牌地名「瑞岡」標示錯誤，也請公總局轉知縣府盡速改正。