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基隆營養午餐增千萬補助弱勢 林右昌幫學生打菜

2019-09-10 18:30聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌關心學童午餐，今天前往七堵國小與學童共進營養午餐，親自為學生打菜，看到學生吃的菜色，林右昌表示肯定。教育處表示，自108學年度起增加近千萬預算，全面補助弱勢學生的照顧，均由市府編列預算支應。

林右昌由代理處長陳淑貞陪同，抵達七堵國小4年5班，議員蘇仁和也到場，與林右等人一起為小朋友打菜，看到學校準備的有機米、小卷、杏鮑菇、花椰菜及山藥等在地與國產可追溯生鮮食材，林右昌表示肯定。

林右昌說，他每年都會到學校與同學共進午餐，因為小朋友正在成長階段，希望讓所有的小朋友都能夠吃得飽、吃得好，雖然市府的財政並不寬裕，但透過向中央爭取經費，除了提升營養午餐的經費，也不增加家長的負擔。

林右昌表示，在跟小朋友們聊天的過程中，他特別詢問大家喜歡跟不喜歡吃的食物，雖然有些答案讓他感到訝異，但都可以作為學校規畫菜單時的參考，透過營養師的配菜，不僅營養均衡，也讓小朋友吃得開心。

教育處表示，自108學年度起增加近千萬預算，積極協助學童午餐，加強對弱勢學生的照顧，包括自設廚房學校及共廚群組學校，午餐費每生每月700元、基本費及燃料費每學期760元，以及團膳學校每生每餐50元，均由市府編列預算支應。

除弱勢學童外，市府為減輕家長負擔，針對一般生則是部分補助，國小每月每生300元、國中生200元。寒暑假期間照顧也不間斷，鼓勵弱勢學生到校上課，並供應午餐。

除午餐衛生管理外，今年也增聘3名營養師，提升營養師專業人力，並且配合衛生福利部國民健康署推動「我的餐盤」健康飲食教育。

基隆市長林右昌關心學童午餐，今天前往七堵國小與學童共進營養午餐，親自為學生打菜。...
基隆市長林右昌關心學童午餐，今天前往七堵國小與學童共進營養午餐，親自為學生打菜。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌關心學童午餐，今天前往七堵國小與學童共進營養午餐，親自為學生打菜。...
基隆市長林右昌關心學童午餐，今天前往七堵國小與學童共進營養午餐，親自為學生打菜。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌關心學童午餐，今天前往七堵國小與學童共進營養午餐，親自為學生打菜。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌關心學童午餐，今天前往七堵國小與學童共進營養午餐，親自為學生打菜。圖／基隆市政府提供
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林右昌營養午餐
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