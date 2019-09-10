花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮至韓國仁川航班時間出爐，花蓮縣政府宣布，10月17日起韓國易斯達航空設立直航花蓮-仁川新航線，一周三班航次的包機航班，每周二、四、六直飛。夏季航線航班時間為仁川中午12時35分起飛，返程為下午2時50花蓮出發；冬季航線仁川上午7時25分起飛，返程為上午10時20花蓮機場出發。

花蓮縣政府表示，10月17日起韓國易斯達航空設立直航花蓮-仁川新航線，一周三班航次的包機航班，每周二、四、六直飛仁川-花蓮。目前預計夏季航線為10月17日到10月26日，航班時間為仁川機場中午12時35分起飛，抵達花蓮機場為下午1點50分；返程為下午2時50花蓮機場起飛，抵達仁川機場下午6時15分，航程時間1至3小時。

冬季航線為10月29日到明年3月28日，航班時間為仁川機場上午7時25分起飛，抵達花蓮機場為上午9時20分；返程為上午10時20花蓮機場起飛，抵達仁川機場下午2時整，航程時間2至4小時。

今日韓國易斯達航空Eastar Jet總代理新瑞旅行社總經理溫建安、經理王捷弘蒞臨花蓮縣政府，雙方就新航線、花韓觀光新契機及兩地各項交流進行對談。接著易斯達總代理溫總經理及王經理將拜訪包括詠莉、明利、皇家、雅爾富、世邦、東南、全盛、山舞洄瀾國際等花蓮在地各家旅行同業洽談未來各項合作。