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花蓮衛生局結合超市 邀賣場人員當心靈捕手

2019-09-10 17:25聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

為推廣心理健康概念，花蓮縣衛生局結合全縣五大連鎖型超市，辦理心理健康月系列活動。衛生局提供超市員工心靈捕手專業訓練，運用民眾平日對社區賣場的需求性和使用度，開創心理健康網絡跨業合作模式，讓民眾在購物時，也能感受賣場人員的關懷與人情味，也推動「心情溫度計」作為檢測心情工具。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，於買氣熱絡的中秋檔期結合全縣共41家賣場，參與「翻轉人生，從心守護」心理健康月系列活動，最主要目的鼓勵業者參與公益活動，創造社區鄰里間關懷的氣氛，同時鼓勵增加人與人之間的溫度。

衛生局擔任幸福領航員，提供超市員工幸福捕手專業教育訓練，透過學習觀察、傾聽技巧，讓第一線服務顧客的賣場人員成為守門人，另設計各類溫馨關懷語標示於超市中，衛生局與各超市業者攜手，牽起社會安全網，守護民眾身心靈健康，服務業投入心理健康促進領域也是正面企業形象。

朱家祥說明，對於身負壓力的家庭照顧者及中年男性，則規畫小型支持團體方式，由心理師帶領民眾學習傾訴、覺察、舒壓技巧等，系列活動將持續至11月。他提醒，對於身邊心理陷入困擾或憂鬱的親友，不要說加油、想開一點就好，這可能會造成無助的人更沒有信心，陪伴才是最重要的功課，用愛擁抱是好的安慰，衛生局心理健康中心可提供專業資源。

衛生局為推動心理健康促進，在13鄉鎮市設置57處心理健康小站，結合農藥行販售業者及社區藥局，針對農藥使用及民眾用藥安全，給予關懷及專業安全把關。今年更結合連鎖大型賣場及超市，發現需要協助的民眾也能及時提供資源，讓團聚中秋佳節成為有溫暖的時節。民眾若想進一步了解「心情溫度計」及心理健康小站資訊，可於花蓮縣衛生局心理健康網（https://bit.ly/2kABk5A）查詢。

花蓮衛生局結合全縣共41家超市，邀賣場人員當心靈捕手，關心民眾心理健康。圖／花蓮...
花蓮衛生局結合全縣共41家超市，邀賣場人員當心靈捕手，關心民眾心理健康。圖／花蓮縣衛生局提供
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衛生局中秋
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