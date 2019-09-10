花蓮衛生局結合超市 邀賣場人員當心靈捕手

2019-09-10 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為推廣心理健康概念，花蓮縣衛生局結合全縣五大連鎖型超市，辦理心理健康月系列活動。衛生局提供超市員工心靈捕手專業訓練，運用民眾平日對社區賣場的需求性和使用度，開創心理健康網絡跨業合作模式，讓民眾在購物時，也能感受賣場人員的關懷與人情味，也推動「心情溫度計」作為檢測心情工具。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，於買氣熱絡的中秋檔期結合全縣共41家賣場，參與「翻轉人生，從心守護」心理健康月系列活動，最主要目的鼓勵業者參與公益活動，創造社區鄰里間關懷的氣氛，同時鼓勵增加人與人之間的溫度。

衛生局擔任幸福領航員，提供超市員工幸福捕手專業教育訓練，透過學習觀察、傾聽技巧，讓第一線服務顧客的賣場人員成為守門人，另設計各類溫馨關懷語標示於超市中，衛生局與各超市業者攜手，牽起社會安全網，守護民眾身心靈健康，服務業投入心理健康促進領域也是正面企業形象。

朱家祥說明，對於身負壓力的家庭照顧者及中年男性，則規畫小型支持團體方式，由心理師帶領民眾學習傾訴、覺察、舒壓技巧等，系列活動將持續至11月。他提醒，對於身邊心理陷入困擾或憂鬱的親友，不要說加油、想開一點就好，這可能會造成無助的人更沒有信心，陪伴才是最重要的功課，用愛擁抱是好的安慰，衛生局心理健康中心可提供專業資源。