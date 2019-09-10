排名第17！林姿妙： 施政非朝夕可成 民調會當參考

2019-09-10 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



天下雜誌2019縣市首長施政滿意度排行，宜蘭縣長林姿妙排名第17，對此，宜蘭縣政府今天回應表示，縣府重視媒體調查與監督，持續努力為縣民福祉打拚。

宜蘭縣政府指出，針對2019年天下雜誌縣市長施政滿意度調查出爐，縣府重視不同媒體的各項監督與調查，也會針對各項指標深入瞭解與檢討，繼續努力，這次宜蘭縣在經濟力面向上大幅進步6名，顯見之前令鄉親不滿意的經濟，8個月來已讓鄉親感受到縣府的努力，而文教力、社福力部分，除了持續名列前茅，也都較去年進步。

縣政府指出，近年來，縣府在多項民調或中央評比表現成績十分亮眼，如遠見雜誌「2019縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣在縣市首長滿意度調查部分，獲得4.5顆星，7月發布「2019縣市總體競爭力大調查」評比全國排名前十。

縣政府表示，自106年起宜蘭縣政府全面管養縣內縣、鄉道後，且連續三年獲得交通部公路養護評鑑金路獎全國第一名，並蟬聯全國資源回收績效考核金質獎，以及山坡地金育獎地方政府第一名，從以上成績可見縣府團隊的用心與努力。

縣政府指出，此次天下雜誌民調以經濟、環境、施政、文教、社福五大面向，共計73項主、客觀參考指標，對幸福城市排名，施政需要長久的擘畫，非一朝一夕可達成，前瞻基礎建設的成果即將陸續展現，而這些長久性的建設，才是鄉親真正需要的，民調是做為施政的參考，民調起伏是正常的狀況，會做為參考，做為未來持續努力的方向。

縣政府表示，自縣長林姿妙上任以來，積極改善經濟、觀光、交通、文教、醫療及治安環境，首先積極赴大陸地區上海、常州、南京等地進行觀光及農產品推介，將宜蘭農特產品行銷出去，並帶動大陸遊客來宜蘭旅遊創造觀光商機。其次，推動宜蘭國際童玩藝術節再升級，加演夜間星光場，遊客人數突破50萬大關，創下2015年來新高。

此外，更積極整合辦理北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護台灣活動，首創海陸繞境，為期3天的宗教盛事參與活動人數突破8萬人，藉由宗教觀光，來促進宜蘭在地住宿與旅遊商機，增進經濟繁榮。而為強化觀光產業的深度，也積極承擔著手太平山森林鐵路復駛規劃，強化與在地服務及連結，帶動宜蘭縣整體觀光產值。

交通建設，上任後，更積極推動鐵路高架，目前爭取羅東、宜蘭兩段已有初步成果，同時北宜直鐵及高鐵延伸也持續督促中央評估，另一方面更著手規劃評估增設東西向及南北向快速道路系統作為國5聯外替代道路，以改善宜蘭縣縣內及聯外交通。