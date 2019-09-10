首長施政滿意度獲評第3 花蓮縣長徐榛蔚：榮耀歸鄉親

2019-09-10 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣長徐榛蔚身段柔軟，親和力十足，在縣市首長施政滿意度調查中高居第三，也是前三名中唯一的新任縣長首長。圖／縣府提供 分享 facebook 《天下雜誌》今天公布2019年縣市首長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚排名第三。徐榛蔚今天表示，她上任後每一天都專心在縣政，感謝鄉親的支持，榮耀歸給花蓮鄉親。

去年底才就任的徐榛蔚獲得74.62分的施政滿意度，是前三名中唯一新任縣市首長，也是唯一女性。她表示，很感謝從縣議員、鄉鎮市首長到地方代表、村里長的支持，大家齊心，讓縣政建設和福利政策都能落實，讓幸福花蓮很有感，未來她仍會持續為花蓮打拼，不辜負鄉親的期望。

這次《天下雜誌》民調前10名的5位國民黨首長中，女性占3位，包括花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠。對於女力崛起，身為滿意度最高的女性縣市首長的徐榛蔚說，現在是兩性平權的時代，執政不分男女，她只跟自己和時間賽跑，認為政策、福利、縣政執行都應該符合鄉親需求，她也會期許自己不斷推動縣政向前，執行各項政策，持續讓花蓮成為更友善、智慧、觀光及美麗的城市。

縣府表示，這次縣市大調查中的縣市競爭力排行榜，花蓮縣在非六都縣市評比中位居第4名，而競爭力五力分別為經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力，花蓮縣在環境力與施政力項目評比中皆高居第3名，環境力較去年評比上升兩個名次。