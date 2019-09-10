親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

馬英九被韓粉噓下台 北漂正妹還原「3真相」：獲掌聲不難

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部給緩衝期

首長施政滿意度獲評第3 花蓮縣長徐榛蔚：榮耀歸鄉親

2019-09-10 16:58聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣長徐榛蔚身段柔軟，親和力十足，在縣市首長施政滿意度調查中高居第三，也是前三...
花蓮縣長徐榛蔚身段柔軟，親和力十足，在縣市首長施政滿意度調查中高居第三，也是前三名中唯一的新任縣長首長。圖／縣府提供
分享
天下雜誌》今天公布2019年縣市首長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚排名第三。徐榛蔚今天表示，她上任後每一天都專心在縣政，感謝鄉親的支持，榮耀歸給花蓮鄉親。

去年底才就任的徐榛蔚獲得74.62分的施政滿意度，是前三名中唯一新任縣市首長，也是唯一女性。她表示，很感謝從縣議員、鄉鎮市首長到地方代表、村里長的支持，大家齊心，讓縣政建設和福利政策都能落實，讓幸福花蓮很有感，未來她仍會持續為花蓮打拼，不辜負鄉親的期望。

這次《天下雜誌》民調前10名的5位國民黨首長中，女性占3位，包括花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠。對於女力崛起，身為滿意度最高的女性縣市首長的徐榛蔚說，現在是兩性平權的時代，執政不分男女，她只跟自己和時間賽跑，認為政策、福利、縣政執行都應該符合鄉親需求，她也會期許自己不斷推動縣政向前，執行各項政策，持續讓花蓮成為更友善、智慧、觀光及美麗的城市。

縣府表示，這次縣市大調查中的縣市競爭力排行榜，花蓮縣在非六都縣市評比中位居第4名，而競爭力五力分別為經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力，花蓮縣在環境力與施政力項目評比中皆高居第3名，環境力較去年評比上升兩個名次。

這次調查進行時間為今年7月18日至8月22日，對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為1萬4818位，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1004個。而專家參評比中，總共對22縣市計613位學者專家完成問卷調查。

花蓮縣長徐榛蔚身段柔軟，親和力十足，在縣市首長施政滿意度調查中高居第三，也是前三...
花蓮縣長徐榛蔚身段柔軟，親和力十足，在縣市首長施政滿意度調查中高居第三，也是前三名中唯一的新任縣長首長。圖／縣府提供
分享

徐榛蔚天下雜誌競爭力
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

排名第17！林姿妙： 施政非朝夕可成 民調會當參考

2019-09-10 17:11

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

影／鴨好吃！宜蘭首辦鴨肉麵競賽 推銅板價

2019-09-10 13:34

環保大縣！宜蘭綠色商店363家 環保採購近3億

2019-09-10 12:28

桌球暖青年 林昀儒捐T2獎金助宜蘭免費午餐

2019-09-10 10:26

6百張照片打造的建築首獎 池上穀倉讓藝術不再高高在上

2019-09-10 03:14

企業捐肩燈 宜警夜間執勤更安全

2019-09-09 23:57

花蓮大本運動公園 規畫共融遊樂場

2019-09-09 23:52

釜山國際龍舟賽 台東阿美族摘金

2019-09-09 23:51

不到1個月 基隆家照暖心站招募38家

2019-09-09 23:13

影／宜警科技維護媽祖遶境總動員 林姿妙公開說辛苦了

2019-09-09 22:36

影╱「餅哥」捐贈LED肩燈 員警執勤亮晶晶很難看不見

2019-09-09 21:51

首位女醫師黃京葦9月起蘭嶼看診 造成居民轟動

2019-09-09 21:26

她們很會聊都加入基隆暖心站 不讓照顧者孤單

2019-09-09 19:11

人生攜手走過逾半世紀 台東這14對老夫妻讓人稱羨

2019-09-09 15:03

護士們的物品被丟掉？ 醫院：會議室公共場所禁私人用品

2019-09-09 13:46

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

廟公床下挖出明代珍寶 雲林多了一座300年古廟

2019-09-10 07:48

艾登的幸運帽現身東京 慈父摸黑到順澤宮為子求帽

2019-09-09 23:22

埔鹽順澤宮帽揚名國際 鐵人冠軍回應「帽子很神秘」

2019-09-10 10:01

首位女醫師黃京葦9月起蘭嶼看診 造成居民轟動

2019-09-09 21:26

南投公設用地大解編 釋出逾118公頃5500地主受惠

2019-09-09 18:34

豐原三民書局將熄燈 網友：用新台幣下架是件悲傷的事

2019-09-10 07:56

北市前交通局長反淡北新道路 新北態度硬了

2019-09-10 09:12

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手艾登喊「我真的好愛台灣」

2019-09-10 11:27

獨／雲林違規拖吊熱點前三名在這 小心荷包大失血

2019-09-10 12:27

化骨水濺腿女移工不治 苗縣竹南青年發起寫卡片傳遞愛

2019-09-10 09:04

農村人力凋零 彰化縣最快10月間將引進外籍移工

2019-09-09 23:26

紐約美女刑警好辣 最好奇台灣警察學柔道

2019-09-09 18:32

台南永康部分路段近來大雨就淹水 市府承諾明年解決

2019-09-10 12:09

台灣黑熊入侵南二段山屋 玉管處示警避免人熊衝突

2019-09-10 07:43

6百張照片打造的建築首獎 池上穀倉讓藝術不再高高在上

2019-09-10 03:14

台中農地如何被違法使用？黃國昌追問下現形

2019-09-10 13:08

南投成億元欠款戶 縣長批山坡地政策「兩制」害的

2019-09-09 19:12

影╱「餅哥」捐贈LED肩燈 員警執勤亮晶晶很難看不見

2019-09-09 21:51

高雄建置多向違規監測系統 選這3路口取締違規

2019-09-10 10:56

為耍帥改裝車與越級駕駛 新店警嚴格取締

2019-09-09 18:44

十多萬人馬祖當兵前必待的地方 林右昌號召重返韋昌嶺

2019-09-10 13:30

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

快報名！到太平雲梯享受星空野餐 看百萬夜景

2019-09-10 13:51

台南市安南區海尾寮遇雨淹大水 陳亭妃：全力爭預算改善

2019-09-09 20:01

「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48

網美中秋節打卡熱點 快來淡海輕軌「登陸月球」

2019-09-10 07:50

雲林鳳山寺385年首航 邀全國廣澤尊王廟大遶境

2019-09-09 19:12

有所顧忌？屏東綠委競選看板竟不見黨徽

2019-09-10 14:24

跳脫人名 南市新路名吹在地風

2019-09-09 23:50

桃園煉油廠消防演練 他卻看到這問題影響防災能力

2019-09-09 18:42

桌球暖青年 林昀儒捐T2獎金助宜蘭免費午餐

2019-09-10 10:26

跨世代童玩展 數百件珍藏玩具亮相

2019-09-10 12:35

用九柑仔店追劇熱點成為觀光景點！幕後推手是這位媒人婆

2019-09-10 13:46

自強隧道區間測速 回堵到天母

2019-09-09 22:41

新北都更再修正8項指標符合2項 即可申請整建

2019-09-09 20:12

內政部審議通過用地變更 嘉市鐵路高架化再進一步

2019-09-10 15:32

偏鄉體育人才養成大不易 長治鄉公所拍板編預算獎助

2019-09-09 18:33

動用遭刪除預算？ 新北市府否認

2019-09-09 19:14

三輪車不再是LKK 現在走時尚風成為創業工具

2019-09-09 23:24

韓國瑜爭設彌陀機場行不通 林佳龍：384億改造高雄機場

2019-09-10 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top