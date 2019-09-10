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從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆網紅打卡熱點正濱漁港色彩屋，連小英總統都曾來朝聖自拍打卡，基市政府將在中秋節連假14日在這裡辦一場彩色BBQ港味派對，正濱色彩屋烤肉趴，匯聚美景、美食、美酒、美聲、網美「五美到位」，感受基隆獨有港味派對。

基隆特色美食節14日下午4點至晚上9點，在正濱漁港色彩屋舉辦彩色BBQ港味派對活動，基隆市政府表示，這是首次將北台灣最夯的打卡景點打造成中秋烤肉的隱藏秘境，蒐集15個基隆海味市集，還安排歌手、造型氣球表演，及消費兌好禮等活動，歡迎大家來感受基隆獨有的港味派對。

市府建議，民眾可跟隨1日遊懶人包路線，走訪和平島公園玩水散心、體驗原住民文化會館原民風情、再到阿根納造船廠當打卡網美以及薰陶星濱山舉辦的正濱插畫藝術節的文藝氣息，彩色BBQ港味派對活動搭配不插電音樂表演，以及異國風味美食、小清新手作甜點、文青香醇精釀飲品和基隆在地經典海味市集，讓民眾這個中秋假期可以到和平島、正濱漁港廊帶從白天到黑夜都精采。

民眾在和平島與正濱漁港周邊的特約商店及景點，參與消費集點活動，滿100元集1點，即有機會獲得限量超值獎品，獎品項目含色彩繽紛的造型氣球、基隆本港防水餐墊、精美的基隆好食折疊環保餐盒、文青最愛的基隆本港帆布包，更有機會兌換正濱漁港遊灣體驗。

交通方面，14日下午3點30分至晚上9點30分，正濱路至和平橋頭除公車外，全面禁止車輛通行，民眾欲前往和平島請盡量搭乘大眾運輸工具或經社寮橋進出。欲達活動會場周圍，乘至和平橋頭站、中正路正濱路口站或中正區衛生所站即可，歡迎多加利用基隆市公車、台灣好行─濱海奇基線。自行開車抵達正濱漁港，周邊停車場為和平島停車場、八尺門停車場、小艇碼頭停車場、漁會海產銷售門市停車場。

市長林右昌說，活動營造當地觀光新意象，聽聽音樂，還可逛逛周邊市集攤位、特約商店及和平島公園等景點，呼籲大家搭乘公共運輸，將視今年首次試辦成果，再看後續是否擴大辦理。正濱舊漁會大樓進行修復工程，未來和正濱色彩屋、阿根納造船廠，串接起來觀光廊帶。

市府產發處長林青海指出，海鮮烤肉懶人包在1小時內秒殺，沒有訂購到基隆本港海鮮懶人包的民眾，除漫遊正濱漁港外，也可走訪和平島公園玩水散心、體驗原住民文化會館原民風情、再到阿根納造船廠當打卡網美，薰陶星濱山舉辦正濱插畫藝術節的文藝氣息，擁有充實1日遊。活動內容，可上FB粉絲專頁「早安基隆」及基隆特色美食節官網http://www.klgoodfood.com.tw/ 查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連總統都來朝聖的色彩屋，基隆辦中秋烤肉趴有五美。記者游明煌／攝影
連總統都來朝聖的色彩屋，基隆辦中秋烤肉趴有五美。記者游明煌／攝影
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連總統都來朝聖的色彩屋，基隆辦中秋烤肉趴有五美。圖／基隆市政府提供
連總統都來朝聖的色彩屋，基隆辦中秋烤肉趴有五美。圖／基隆市政府提供
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連總統都來朝聖的色彩屋，基隆辦中秋烤肉趴有五美。圖／基隆市政府提供
連總統都來朝聖的色彩屋，基隆辦中秋烤肉趴有五美。圖／基隆市政府提供
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基隆正濱漁港和平島
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