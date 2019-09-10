融合遊具好好玩 巡迴展在吉安好客藝術村展出

2019-09-10 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



中華民國遊戲協會與花蓮吉安鄉公所推動「融合遊戲」行動服務，打破遊戲設施使用藩籬，在吉安鄉好客藝術村展出並推動文化平權概念。未來巡迴展結束後，融合遊具將提供花蓮長輩及身心障礙者使用，帶著融合遊戲玩具深入偏鄉、學校、部落及長輩日照站，讓偏鄉也能體驗特殊遊具，達到訓練認知及肢體協調效果。

中華民國遊戲協會創辦人林君英表示，融合遊戲巡迴展基於文化平權理念，提出遊戲平權概念，就是「任何人都有遊戲的權利」，並因此推動六個認證標章，包括視障的綠色狗狗、聽障的黃色兔子、自閉症藍色貓咪、多重障礙為紅色穿山甲、銀髮標章是褐色貓頭鷹、親子橘色的猴子，透過遊戲認證標章，增加社工、幼教及醫療等相關領域人員認識如何運用遊具。

林君英利用內有乒乓球與鐵珠、能發出聲音的「盲人網球」，示範視障者可用聲音辨位，也能輕鬆打網球。吉安鄉長游淑貞戴上特製墨鏡，體驗視障者打網球，「還真的打得到球！」，有趣的遊具令人印象深刻。還有「賽門遊戲」，透過燈光提示的方式，引導人碰觸，可達到記憶和反應能力的訓練效果。

林君英說，巡迴展邁入第三年，今年在花蓮和台中展出，由於吉安好客藝術村也融合原民、客家及日本文化，與融合遊戲的理念不謀而合，因此決定在此展出。