親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手：我真的好愛台灣！

亂鬥到脫歐：強生首相6連敗，英國最後的關鍵51天？

融合遊具好好玩 巡迴展在吉安好客藝術村展出

2019-09-10 14:29聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

中華民國遊戲協會與花蓮吉安鄉公所推動「融合遊戲」行動服務，打破遊戲設施使用藩籬，在吉安鄉好客藝術村展出並推動文化平權概念。未來巡迴展結束後，融合遊具將提供花蓮長輩及身心障礙者使用，帶著融合遊戲玩具深入偏鄉、學校、部落及長輩日照站，讓偏鄉也能體驗特殊遊具，達到訓練認知及肢體協調效果。

中華民國遊戲協會創辦人林君英表示，融合遊戲巡迴展基於文化平權理念，提出遊戲平權概念，就是「任何人都有遊戲的權利」，並因此推動六個認證標章，包括視障的綠色狗狗、聽障的黃色兔子、自閉症藍色貓咪、多重障礙為紅色穿山甲、銀髮標章是褐色貓頭鷹、親子橘色的猴子，透過遊戲認證標章，增加社工、幼教及醫療等相關領域人員認識如何運用遊具。

林君英利用內有乒乓球與鐵珠、能發出聲音的「盲人網球」，示範視障者可用聲音辨位，也能輕鬆打網球。吉安鄉長游淑貞戴上特製墨鏡，體驗視障者打網球，「還真的打得到球！」，有趣的遊具令人印象深刻。還有「賽門遊戲」，透過燈光提示的方式，引導人碰觸，可達到記憶和反應能力的訓練效果。

林君英說，巡迴展邁入第三年，今年在花蓮和台中展出，由於吉安好客藝術村也融合原民、客家及日本文化，與融合遊戲的理念不謀而合，因此決定在此展出。

游淑貞表示，謝謝大家為我們開啟遊戲世界，任何遊戲學習不分年齡，從遊戲中學習，獲得最大學習效益，未來把資源放在日照中心，讓長輩延緩老化，也歡迎有興趣的特教、幼教人員來申請，讓學童有機會使用特殊融合遊具。

中華民國遊戲協會創辦人林君英表示，融合遊戲玩具讓身心障礙者及長輩更方便遊玩。記者...
中華民國遊戲協會創辦人林君英表示，融合遊戲玩具讓身心障礙者及長輩更方便遊玩。記者王思慧／攝影
分享
吉安鄉長游淑貞戴上墨鏡，體驗視障者打「有聲音」網球。記者王思慧／攝影
吉安鄉長游淑貞戴上墨鏡，體驗視障者打「有聲音」網球。記者王思慧／攝影
分享
中華民國遊戲協會在花蓮吉安鄉舉辦「融合遊戲巡迴展」，未來偏鄉長輩及身心障礙者都有...
中華民國遊戲協會在花蓮吉安鄉舉辦「融合遊戲巡迴展」，未來偏鄉長輩及身心障礙者都有機會遊玩。記者王思慧／攝影
分享

吉安視障幼教
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影／鴨好吃！宜蘭首辦鴨肉麵競賽 推銅板價

2019-09-10 13:34

環保大縣！宜蘭綠色商店363家 環保採購近3億

2019-09-10 12:28

桌球暖青年 林昀儒捐T2獎金助宜蘭免費午餐

2019-09-10 10:26

6百張照片打造的建築首獎 池上穀倉讓藝術不再高高在上

2019-09-10 03:14

企業捐肩燈 宜警夜間執勤更安全

2019-09-09 23:57

花蓮大本運動公園 規畫共融遊樂場

2019-09-09 23:52

釜山國際龍舟賽 台東阿美族摘金

2019-09-09 23:51

不到1個月 基隆家照暖心站招募38家

2019-09-09 23:13

影／宜警科技維護媽祖遶境總動員 林姿妙公開說辛苦了

2019-09-09 22:36

影╱「餅哥」捐贈LED肩燈 員警執勤亮晶晶很難看不見

2019-09-09 21:51

首位女醫師黃京葦9月起蘭嶼看診 造成居民轟動

2019-09-09 21:26

她們很會聊都加入基隆暖心站 不讓照顧者孤單

2019-09-09 19:11

人生攜手走過逾半世紀 台東這14對老夫妻讓人稱羨

2019-09-09 15:03

護士們的物品被丟掉？ 醫院：會議室公共場所禁私人用品

2019-09-09 13:46

癌症病人福音 花蓮慈濟醫院細胞治療中心啟用

2019-09-09 11:22

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

廟公床下挖出明代珍寶 雲林多了一座300年古廟

2019-09-10 07:48

艾登的幸運帽現身東京 慈父摸黑到順澤宮為子求帽

2019-09-09 23:22

首位女醫師黃京葦9月起蘭嶼看診 造成居民轟動

2019-09-09 21:26

埔鹽順澤宮帽揚名國際 鐵人冠軍回應「帽子很神秘」

2019-09-10 10:01

南投公設用地大解編 釋出逾118公頃5500地主受惠

2019-09-09 18:34

蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12

豐原三民書局將熄燈 網友：用新台幣下架是件悲傷的事

2019-09-10 07:56

蛋黃酥排隊的才好吃？ 隱藏版在這你吃過嗎

2019-09-09 15:50

北市前交通局長反淡北新道路 新北態度硬了

2019-09-10 09:12

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手艾登喊「我真的好愛台灣」

2019-09-10 11:27

紐約美女刑警好辣 最好奇台灣警察學柔道

2019-09-09 18:32

農村人力凋零 彰化縣最快10月間將引進外籍移工

2019-09-09 23:26

獨／雲林違規拖吊熱點前三名在這 小心荷包大失血

2019-09-10 12:27

化骨水濺腿女移工不治 苗縣竹南青年發起寫卡片傳遞愛

2019-09-10 09:04

台中市調降109年公告地價 中市府：讓人民有感

2019-09-09 15:52

6百張照片打造的建築首獎 池上穀倉讓藝術不再高高在上

2019-09-10 03:14

南投成億元欠款戶 縣長批山坡地政策「兩制」害的

2019-09-09 19:12

員林大道七段雜草叢生 員林公所喊冤：那裡是埔心

2019-09-09 15:02

台灣黑熊入侵南二段山屋 玉管處示警避免人熊衝突

2019-09-10 07:43

影╱「餅哥」捐贈LED肩燈 員警執勤亮晶晶很難看不見

2019-09-09 21:51

為耍帥改裝車與越級駕駛 新店警嚴格取締

2019-09-09 18:44

高雄建置多向違規監測系統 選這3路口取締違規

2019-09-10 10:56

台中農地如何被違法使用？黃國昌追問下現形

2019-09-10 13:08

台南永康部分路段近來大雨就淹水 市府承諾明年解決

2019-09-10 12:09

老人愛吃肥肉 嘉縣營養師下鄉發現原來牙口不好

2019-09-09 15:02

台南市安南區海尾寮遇雨淹大水 陳亭妃：全力爭預算改善

2019-09-09 20:01

大安攜遊記 認識大安濱海樂園環境和生態可報名參加

2019-09-09 15:08

人生攜手走過逾半世紀 台東這14對老夫妻讓人稱羨

2019-09-09 15:03

跳脫人名 南市新路名吹在地風

2019-09-09 23:50

「愛人在哪裡？國家就在哪裡」 他舞出埃及與台灣

2019-09-09 16:43

雲林鳳山寺385年首航 邀全國廣澤尊王廟大遶境

2019-09-09 19:12

網美中秋節打卡熱點 快來淡海輕軌「登陸月球」

2019-09-10 07:50

十多萬人馬祖當兵前必待的地方 林右昌號召重返韋昌嶺

2019-09-10 13:30

桃園煉油廠消防演練 他卻看到這問題影響防災能力

2019-09-09 18:42

王漢志對醫動粗記過2次 暫調回金縣府

2019-09-09 17:03

農會活動喊楊瓊櫻凍蒜 楊和洪慈庸都回應了

2019-09-09 15:50

快報名！到太平雲梯享受星空野餐 看百萬夜景

2019-09-10 13:51

桌球暖青年 林昀儒捐T2獎金助宜蘭免費午餐

2019-09-10 10:26

新北都更再修正8項指標符合2項 即可申請整建

2019-09-09 20:12

偏鄉體育人才養成大不易 長治鄉公所拍板編預算獎助

2019-09-09 18:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top