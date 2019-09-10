羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東博愛醫院被質疑職場霸凌事件，執行長許子文今天透過院方，發表道歉聲明。

聲明全文如下：

各位關心羅東博愛醫院的社會大眾您們好，對於這次事件驚動各界，本人深感歉疚；在沒有妥善考慮下造成護理人員的傷害， 在此我也要向所有的博愛護理同仁致歉。

身為醫療照護機構的經營者，我始終對於病人安全和醫療品質有著最高的要求標 準，這也是博愛醫院一路走來一貫的堅持。

9 月 8 日上午的公共空間環境巡檢，是為了要再次提醒主管們對於環境衛生與日常管理的重視，從小細節著眼，並以同樣的嚴謹度來照護每一位病人。

然而過程中過於激烈的行為舉措，造成護理同仁的不被尊重感與壓力，我為此鄭 重地向各位致歉。

9 月 9 日下午我們內部召開了座談會，邀請了護理部所有主管，同時也開放基層 護理人員參加。現場有我、院長、副院長、職業醫學科主任、人資主管、護理主 管以及 10 餘名基層護理人員共同參與對話。

會中我向同仁重申我對品質與管理制度的重視，請大家暢所欲言，不必擔心任何 追究，我也聽到許多同仁真實的心聲，以及對於護理友善職場的改善意見，我相 當珍惜重視，也請行政主管將意見記錄下來並列為專案改善；職醫科主任也向同 仁重申院內有職場不法侵害的申訴流程，絕非外界所稱的閉門封口會議。