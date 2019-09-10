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環保大縣！宜蘭綠色商店363家 環保採購近3億

2019-09-10 12:28聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府鼓勵民間企業團體綠色消費，購買具有環保、節能、省水、綠建材、碳標籤等標...
宜蘭縣政府鼓勵民間企業團體綠色消費，購買具有環保、節能、省水、綠建材、碳標籤等標章的綠色商品，今天在縣政府多媒體簡報室表揚企業團體、綠色商店銷售業者。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府鼓勵民間企業團體綠色消費，購買具有環保、節能、省水、綠建材、碳標籤等標章的綠色商品，今天在縣政府多媒體簡報室表揚企業團體、綠色商店銷售業者。

縣政府統計，宜蘭縣綠色商店累積家數363家，自107年8月至108年7月加入環境保護產品販售行列，包括全聯實業股份有限公司頭城青雲分公司、全聯實業股份有限公司蘇澳中山分公司、一三五生鮮超市宜蘭店及一三五生鮮超市蘇澳店等4家，銷售業者配合轉型成為綠色商店，今天由縣長林姿妙頒授綠色商店證書。

同時，宜蘭縣政府推展綠色採購，由機關延伸至民間企業及團體，縣環保局輔導下，去年度（107年度）計有79家民間企業團體接受輔導，申報採購金額，申報環保產品採購金額達2億9390萬元，凸顯民間企業與團體對於綠色消費的認同及綠色採購的支持，

其中，申報採購金額超過1千萬元以上的企業有4家，分別為名牌食品股份有限公司6271萬元、潤泰精密材料股份有限公司宜蘭冬山廠4345萬元、台灣化學纖維股份有限公司龍德廠3061萬元、天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院1727萬元。

此外，申報採購金額達100萬元以上有佛光大學、台塑冬山廠、東典環安科技、金車員山廠、聖母醫護專校、燿華電子宜蘭廠、艾奕康工程顧問公司、慧燈中學、堤亞瓦舍民宿、香賓旅社、淡江大學蘭陽校園、中道中學、達和公司宜蘭營業所、康廷工程顧問公司、中華電信宜蘭營運處、晶淨科技公司等16家。

環保局長黃政釧指出，民間企業龐大的採購力量不容小覷，綠色採購藉由民間企業的力量，全面推廣具「可回收、低汙染、省資源」的環保標章產品，透過政府機關與民間企業共同努力，讓綠色產業創造更多的商機。

環保局鼓勵更多民間企業團體（社區）及銷售業者響應綠色消費及加入綠色商店行列，相關訊息可洽宜蘭縣環保局綜合計畫科，電話（03）9907755分機154，將由專人協助輔導。

宜蘭縣政府鼓勵民間企業團體綠色消費，購買具有環保、節能、省水、綠建材、碳標籤等標...
宜蘭縣政府鼓勵民間企業團體綠色消費，購買具有環保、節能、省水、綠建材、碳標籤等標章的綠色商品，今天在縣政府多媒體簡報室表揚企業團體、綠色商店銷售業者。記者羅建旺／攝影
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綠色消費蘇澳佛光大學
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