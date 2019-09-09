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影／宜警科技維護媽祖遶境總動員 林姿妙公開說辛苦了

2019-09-09 22:36聯合報 記者戴永華╱即時報導

「北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護台灣」3天海陸大遶境，街頭湧現數萬名信眾，在宜蘭警方、民力全體總動員疏導交通及維護秩序，活動順利進行，幾乎沒有投訴案，縣長林姿妙今天公開肯定警方用心執行勤務，真的辛苦了。

3天的媽祖海陸大遶境活動，6日100多艘船舶從南方澳漁港出發，先海上遶境至頭城烏石港，接續由北至南進行陸上遶境活動，於8日下午金媽祖順利回鑾南方澳南天宮；沿途信眾踴躍參香及鑽轎腳，最後一天蘇澳大遶境活動，集結北台灣8縣市媽祖等各界宮廟，整個遊行車隊逾千人團隊、沿途信眾逾8萬人次，創下宜蘭媽祖遶境最盛大的一次。

林姿妙今天到警局受贈肩燈時，公開肯定用心執勤任務，員警弟兄們辛苦了，佛祖保佑大家，近3公里遶境隊伍，人潮非常多，謝謝大家辛苦了。

宜蘭警方為了有效疏導遶境車隊沿途人、車潮，出動多架空拍機掌握全程車流，並運用路口監錄系統監看即時交通動態，一旦發現壅塞路段，立即啟動交通快打場疏解車流，淨空路口要衝，確保遶境隊伍順暢。

遶境期間天氣變化劇烈，時而暴雨、時而豔陽，偶有民眾體力不支腳步不穩。宜蘭警分局小隊長范裕德7日上午在昭應宮前察覺老婦人呼吸困難暈眩，迅速上前攙扶以免跌傷；另蘇澳分局警員游正達及黃雯莘於8日媽祖回鑾時，見民眾因人潮壅擠跌倒在地，立即奔向倒地婦人阻隔，避免造成嚴重踩踏傷亡，所幸信眾送醫後均無大礙。

宜蘭縣政府警察局除了成立聯合指揮所，掌握治安及交通狀況外，各任務編組幹部與同仁並肩作戰，在第一線調度、指揮，有效預防陣頭發生暴力衝突事件及不法宵小扒竊行為，這次活動在警察同仁及協勤民力同心齊力合作下，海陸大遶境活動畫下完美句點，順利完成宜蘭縣史上幾近不可能的任務。

警方為有效疏導媽祖遶境車隊的人流與車潮，出動多架空拍機掌握路況，並運用路口監錄系...
警方為有效疏導媽祖遶境車隊的人流與車潮，出動多架空拍機掌握路況，並運用路口監錄系統監看即時交通動態，一旦發現壅塞路段，立即啟動交通快打到場疏解，確保隊伍順暢。圖/警方提供
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警方為有效疏導媽祖遶境車隊的人流與車潮，出動多架空拍機掌握路況，並運用路口監錄系...
警方為有效疏導媽祖遶境車隊的人流與車潮，出動多架空拍機掌握路況，並運用路口監錄系統監看即時交通動態，一旦發現壅塞路段，立即啟動交通快打到場疏解，確保隊伍順暢。圖/警方提供
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遶境媽祖警察

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