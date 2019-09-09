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她們很會聊都加入基隆暖心站 不讓照顧者孤單

2019-09-09 19:11聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府創家照暖心站，獲家庭美髮等業者相挺，今年目標35家，不到一個月已招募到38家，社會處長吳挺鋒說，理髮師美髮師都很會聊，而且聊很深，他希望她們能在聊在過程，及時攔截有需要的照顧者，把長照資訊傳遞給他們，讓照顧者不孤單。

吳挺鋒表示，基隆失能人口數推估有13021人，佔總人口3.5%；約有4700多戶，36.3%的家庭選擇自行在家照顧。家庭照顧者就像一條緊繃的橡皮筋，一直處於高壓的狀況下，總有一天會被拉斷，所以要適時的給予資訊以及支持。

市府輔導兩協會，在中山區及七堵區成立2處服務據點，幫助照顧者放鬆身心，提升生活品質，但他們也發現，家庭照顧者最大困境，就是「走不出去」，因而積極佈建「家照暖心站」。

吳挺鋒透露，他的頭髮是基隆市女子燙髮業職業工會理事長郭碧貞打理的，在聽取暖心站服務方案後，郭碧貞馬上穿針引線，不到一個月，成功協助市府媒合38處「家照暖心站」，有美髮師、咖啡師、蛋行老闆，今天教育訓練後，授予家照領航者感謝狀，正式上路。

郭碧貞說，她的公婆都很長壽，婆婆晚年住安養中心，花掉一棟房子的錢，現在長照費用太暖心了，她建議暖心站的伙伴，多點八卦，客人訴說心事時要多留意，把自己當張老師，鼓勵有需要的人打1966，讓長照資源進到家庭，避免長照悲歌發生。

郭碧貞穿針引線，不到一個月，成功協助市府媒合38處「家照暖心站」，有美髮師、咖啡...
郭碧貞穿針引線，不到一個月，成功協助市府媒合38處「家照暖心站」，有美髮師、咖啡師、蛋行老闆，今天教育訓練後，正式上路。記者吳淑君／攝影
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郭碧貞穿針引線，不到一個月，成功協助市府媒合38處「家照暖心站」，有美髮師、咖啡...
郭碧貞穿針引線，不到一個月，成功協助市府媒合38處「家照暖心站」，有美髮師、咖啡師、蛋行老闆，今天教育訓練後，正式上路。記者吳淑君／攝影
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長照基隆婆婆愛心

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