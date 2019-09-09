打造大本運動公園 花蓮市公所規畫共融式遊樂設施

2019-09-09 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市公所向體育署爭取經費執行大本運動公園運動草皮改善計畫，現已完工。花蓮市長魏嘉賢表示，目前將先強化草皮管養作業，也規畫設置兒童遊憩及共融式遊樂設施，將會向上級單位提報爭取補助，等經費到位後再做興建，打造一座適於各年齡層運動休憩環境。

魏嘉賢今天上午現勘大本運動公園已鋪設完成草皮，同時了解後續規畫興建的設施。大本運動公園占地9000多坪，市公所爭取運動草皮改善計畫，總經費為770萬元，其中體育署補助693萬元，花蓮市公所自籌73萬元，已在八月完工。

魏嘉賢指出，這項工程以植入較易管養的假儉草為主，因此在施工前須將雜草全面清除，以免威脅假儉草的生長，而在施工現場也發現不少國際毒草銀膠菊，透過此次工程將銀膠菊也一併清除，避免危害人體健康。大本運動公園是花蓮市目前面積最大的公園，經過運動草皮改善計畫後，將會加強管養，這座公園非常適合槌球、草地足球等運動，歡迎相關社團向市公所申請借用辦理活動。