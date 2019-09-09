人生攜手走過逾半世紀 台東這14對老夫妻讓人稱羨

2019-09-09 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市今年共14對老夫妻攜手同走婚姻路50年或60年，相當不易，台東市長張國洲今天上午特別到這14對老夫妻家中探望，表達敬意，並致贈禮品。

張國洲說，夫妻間或許有意見不合或爭執，但在吵吵鬧鬧中，相互扶持走過數十年歲月，看著彼此還能相視而笑，這份感情維繫真得不容易，值得公部門表揚，作為市民朋友的榜樣。

台東市今年共有鑽石婚4對：莊阿水、莊吳碧桃(67年)，周宗明、李秀鳳(62年)，湯華、陳貴珠及陳元仁、黃秀蓮(60年)。

金婚10對：古玉鎮、饒秋菊(59年)；蕭勝正、蕭吳月花(58年)；黃信夫、陳愛珠及邱國麟、邱林金子(51年)；楊耀宗、謝素雲，蔡信三、王照子，林茂男、黃美足，戴榮龍、何惠香，陳貞賢、陳林月清及鄭竹峰、鄭胡明滿等（50年）。

張國洲今天特別逐戶拜訪，表達對金婚（50年）10對及鑽石婚（60年）4對的長者們敬意，同時致贈琉璃框畫及涼被，象徵蓋被暖暖一輩子，金婚及鑽石婚夫婦見到市長來訪，都感到非常高興。結婚30年的張國洲也期待能他太太牽手度過金婚及鑽石婚。