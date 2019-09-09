身障機構人員照顧住民無法回家過中秋 林姿妙贈加菜金

2019-09-09 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



快到中秋節，有些身障福利機構人員為了照顧住民，無法回家與家人過節。宜蘭縣長林姿妙今天關懷訪視縣內7家身心障福利機構， 致贈加菜金，感謝他們對身障朋友及其家庭的照顧協助，全年無休無私的默默奉獻，讓身心障礙朋友在機構中獲得生命滋養，更有勇氣與能量面對人生。

宜蘭縣7家身心障礙福利機構都是財團法人所設立，屬公益慈善性質，並以身心障礙者為主要服務對象，是縣府長期推動社會福利及照顧身心障礙者的好夥伴，7家分別是財團法人蘭智社會福利基金會附設私立蘭陽智能發展學苑、財團法人宜蘭縣私立慕光盲人重建中心、財團法人創世社會福利基金會附設宜蘭縣私立羅東創世清寒植物人安養院、財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心、財團法人宜蘭縣私立懷哲復康之家、財團法人宜蘭縣私立竹峖身心障礙養護院、財團法人宜蘭縣私立柏拉圖復康之家。