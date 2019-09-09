護士們的物品被丟掉？ 醫院：會議室公共場所禁私人用品

2019-09-09 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭羅東博愛醫院一名護理人員在網路貼文，指該院高層昨天檢查會議室櫃子、冰箱，把她們的東西丟掉，連貼有姓名的水壼也被丟地上，引爆不滿。從貼文照看到被丟物品包括汽水、使用過醬油、泡麵及洋芋片等，羅東博愛醫院今天表示，都有給個人置物櫃，且已多次提醒大家在公共場所空間不要放置個人物品，尤其醫院必須格外注意環境整潔。

博愛醫院副院長李吟玲今表示，會議室是公共場所，昨天進行單位查核都是針對公共空間，在這查核的過程當中，我們認為公共空間不應該擺放一些私人的物品，倘若辦公室沒有做好維護，導致產生蟑螂、螞蟻，對病人也不好，因此有些清潔規範是必要的。

網路論壇《Dcard》昨天出現一篇「職場霸凌」貼文，指宜蘭羅東博X醫院執行長 一大早到各個樓層翻閱會議室櫃子、冰箱，護理人員水壺有姓名貼，一樣丟在地上（說會議室櫃子不是放大家的私人物品，但水壺是讓護理人員補充水分的），有時候護理人員忙得沒飯吃，只能喝水，難道連水都不能喝嗎？（護理人員就是泌尿道感染的高危險群）。

貼文者還說，會議室櫃子裡放泡麵、餅乾等，有時她們連飯都沒得吃，只能吃個餅乾、小點心裹腹；有些病人血糖太低，沒有主要照顧者，我們也只能臨時拿泡麵讓病人裹腹，難道連這些簡單的小事都不能做了嗎?

貼文一出，引起網友熱烈討論，有人力挺並批評醫院的作法，也有人說會議室等公共場所最好不要放醬油、汽水等個人物品。

該院執行長許子文也以書面說明，羅東博愛醫院由1600餘名員工組成，共同肩負著宜蘭鄉親的健康、急救和重症醫療重任，每天自我提升品質和標準是醫院的責任，也因為是醫院，我對於環境的整潔和衛生格外重視用心。