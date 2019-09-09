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醫院執行長檢視環境水壺扔地 惹怒護理師批霸凌

2019-09-09 12:53中央社 宜蘭縣9日電

宜蘭羅東博愛醫院執行長許子文昨天上午到醫院各會議室櫃子、冰箱翻箱倒櫃，連水壺也扔到地上。網友發文痛批，連喝水的權利都沒有，根本是職場霸凌、醫療暴力，絕對零容忍。

許子文今天上午透過羅東博愛醫院發出聲明稿表示，羅東博愛醫院肩負著宜蘭鄉親的健康、急救和重症醫療重任，每天自我提升品質和標準是醫院的責任。也因為是醫院，他對於環境的整潔和衛生格外重視用心。

許子文說，這次的檢視以公共環境為主軸，為避免影響在崗位上的醫護人員，他先要求現場人員淨空，再逐一清理。在過程中造成醫護同仁的感受不佳，他會再調整溝通方式，加以改進。對於員工的健康，他向來擺在前面；對於環境的衛生，他仍會堅守標準。

許子文表示，羅東博愛醫院由1600餘名員工組成，每個醫護同仁他都視為珍貴的夥伴，未來醫院會持續精進。造成外界的關注和議論，實非他的本意。

網友昨天晚間在Dcard發文指出，許子文昨天一早到各樓層翻閱會議室櫃子、冰箱，護理人員水壺有貼姓名貼一樣丟在地上，還說會議室櫃子不是放大家的私人物品，有時候護理人員忙得沒飯吃，只能喝水，難道連水都不能喝。

網友說，會議室櫃子裡放泡麵、餅乾等，有時候連飯都沒得吃，只能吃餅乾、小點心裹腹。而有些病人血糖太低，沒有主要照顧者，也只能臨時拿泡麵讓病人裹腹，難道連這些簡單的小事都不能做了。

網友表示，對於巡檢各單位公務管理的使用情形能夠理解，但大部分人無法接受的是自己的水壺，即便有標示姓名，也一併被扔在地上。

網友說，是什麼樣子的情況下，主管會做出如此激烈的舉動，病人及家屬歷歷在目，水是每個人生活所需，有時候上班忙得連飯都沒得吃，難道連喝水的權利都沒有。

網友指出，從昨天上午8時到晚間9時43分，宜蘭羅東博愛醫院不但沒表態，還一直施壓各單位護理長，只想著息事寧人，「讓我們一起對於職場霸凌、醫療暴力，絕對零容忍」。

宜蘭羅東博愛醫院執行長許子文昨天上午到醫院各會議室櫃子、冰箱翻箱倒櫃，連水壺也扔...
宜蘭羅東博愛醫院執行長許子文昨天上午到醫院各會議室櫃子、冰箱翻箱倒櫃，連水壺也扔到地上。圖擷自Dcard。
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