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癌症病人福音 花蓮慈濟醫院細胞治療中心啟用

2019-09-09 11:22聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮慈濟醫院與台灣尖端先進生技醫藥合作，今啟用全台灣醫學中心第一個細胞治療中心，成為台灣第三家通過衛福部特館開放臨床試驗項目醫院，未來絕症病人都可在慈濟醫院接受包含檢查、診斷、細胞培製到臨床用藥等完整細胞治療。慈濟醫院長林欣榮表示，利用此中心運用細胞療法治療包括腦瘤、肺癌、肝癌等第四期癌，守護病人生命。

花蓮慈濟醫院在2003年啟用全台灣醫學中心第一個細胞研製中心，因應時代進步與細胞治療特管辦法公布，重新規畫後引進日本原裝設備細胞操作「無菌隔離作業手套箱」。

花蓮慈濟醫院表示，免疫細胞是人體與生俱來的能力，人體藉由完整免疫系統地抗外來物感染、檢查並消滅包含癌細胞在內的不正常細胞。林欣榮說，花蓮慈濟醫院與尖端醫藥合作細胞因子誘導殺手細胞（CIK）應用，就是藉由抽取病人自身血液，在體外進行純化、訓練及培養後，讓免疫細胞增加且活化，再回輸功能性更強免疫細胞對抗癌細胞。

慈濟醫院基因暨幹細胞研製中心主任孫立易表示， 手套箱常用於錠劑或無菌針劑製作，在日本已普遍被醫院用於細胞治療領域，目前只有台大醫院及花蓮慈濟醫院要用來製作細胞製劑，無菌隔離作業手套箱能保護檢體及操作人員安全，也能快速消毒，適合於目前特管辦法開放自體細胞治療客製化要求。

衛福部醫事司長石崇良指出，特管法規定醫療機構在送件前應擬訂計畫書，向主管機關申請許可，細胞製備應符合「人體細胞組織優良操作規範」，包括環境及設備機構流程監控，將實驗至的檢測品質納入，期望台灣細胞療法能成為亞洲醫療中心。

除了癌症治療外，花蓮慈濟醫院也針對包括退化性關節炎、慢性缺血腦中風、脊髓損傷、大面積皮膚創傷等項目提供諮詢服務。

花蓮慈濟醫院引進日本原裝設備細胞操作「無菌隔離作業手套箱」，可用來製作細胞製劑，...
花蓮慈濟醫院引進日本原裝設備細胞操作「無菌隔離作業手套箱」，可用來製作細胞製劑，適合自體細胞治療。記者王思慧／攝影
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慈濟癌細胞衛福部

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