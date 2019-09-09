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人亡人情在 「香魚之父」去世9年友人仍收到他的月餅

2019-09-09 07:54聯合報 記者吳淑君╱即時報導

香魚之父、台灣復育櫻花鉤吻鮭功臣鄭守讓，去世9年了，但每年中秋節，他的30位好友都會收到他的月餅，宜蘭縣政府民政處長游宏隆感動的說，以為鄭達娟為父親送月餅，3、5年就會結束了，沒想到今年又收到，收到鄭伯伯的月餅，那段往事就會跳出來，能參與鄭伯伯生命中的一部分，是他在公職生涯上最值得懷念的一件事。

收到這盒月餅的人，都有滿出來的感動，但更好奇，鄭伯伯的月餅會吃到什麼時候，鄭達娟說，父親早年在宜蘭南澳做研究，晚年回來台北靜養，就囑咐每年中秋送禮事宜，對象多為曾經協助過他的親友約30人，連續數年直到2010年離世，她在寄發訃聞時，決定要接收父親這些朋友，繼續在中秋節為父親寄月餅。

這不僅是感謝大家對父親的相知與相挺，也是一年一度的問候。父親珍貴的朋友，一定也是值得交往的能人與善人，連續寄了9年月餅，她和父親的朋友有了互動，甚至認識他們的第二代，結交更多好朋友。

她說，像是當年任職於蘇澳戶政事務所的游宏隆主任，協助父親改回原名鄭守讓，新聞在聯合報見刊，並轉載於世界日報，與父親失聯60年的老友吳建民博士在美國讀到報導，輾轉連絡上父親。

鄭達娟說，父親開心前往美國，和失聯一甲子的小老弟見面，返台前約定來台再會，不料還來不及再會，他父親已往生，吳博士隔年依約來台。

當時在撰寫「秘話，鄭成功異聞」的日本作家齊藤孝治，正在蒐集他父親相關事蹟，也從日本飛來台灣與吳建民博士相見。她看著兩位德高望重、白髮蒼蒼的老者，一一跪拜會父親，令人動容。

鄭達娟說，她以感恩的心送禮，當然不會有「人在人情在，人亡人情亡」的想法，因此也沒有考慮要停止送月餅的念頭，會繼續走下去。

鄭守讓是鄭成功的第10代孫，生前想把鄭明能改回原來名字鄭守讓，到處碰壁，直到遇見當年任職於蘇澳戶政事務所主任游宏隆。

游宏隆說，鄭老先生，常一早從南澳搭火車來，戶政事務所還沒開門他就在外等候，來了20多次，最後他協調從寬認定，讓鄭守讓完成心願，鄭守讓87歲終於拿到全新身分證，那開心的笑容，是他在公職生涯上最值得懷念的一件事。

14年前，游宏隆前往南澳鄭守讓的研究室，協助找尋有利他認祖歸宗的資料。圖／本報資...
14年前，游宏隆前往南澳鄭守讓的研究室，協助找尋有利他認祖歸宗的資料。圖／本報資料照
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香魚之父、台灣復育櫻花鉤吻鮭功臣鄭守讓，去世9年了，但每年中秋節，他的30位好友...
香魚之父、台灣復育櫻花鉤吻鮭功臣鄭守讓，去世9年了，但每年中秋節，他的30位好友都會收到他的月餅，想起也的往事。圖／本報資料照
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14年前，游宏隆前往南澳鄭守讓的研究室，協助找尋有利他認祖歸宗的資料。圖／本報資...
14年前，游宏隆前往南澳鄭守讓的研究室，協助找尋有利他認祖歸宗的資料。圖／本報資料照
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宜蘭縣政府民政處長游宏隆感動的說，以為鄭達娟為父親送月餅，3、5年就會結束了，沒...
宜蘭縣政府民政處長游宏隆感動的說，以為鄭達娟為父親送月餅，3、5年就會結束了，沒想到今年又收到，很感動。記者吳淑君／攝影
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14年前，游宏隆前往南澳鄭守讓的研究室，協助找尋有利他認祖歸宗的資料。圖／本報資...
14年前，游宏隆前往南澳鄭守讓的研究室，協助找尋有利他認祖歸宗的資料。圖／本報資料照
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月餅中秋節南澳
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