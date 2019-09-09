搶救農業缺工 壽豐農會培訓農耕士

2019-09-09 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為彌補有機農業勞動人力缺口，花蓮壽豐鄉農會辦理一系列農耕士培訓課程，希望招募更多農村青年人力投入農業。壽豐鄉公所表示，「農耕士」等於農友的培訓班，依農場工作需求培訓農耕士各農業技能及農機基本保養維修知識，維持團內30位農耕士，派遣給有需要的農場或高齡農友申請，媒合農耕士派遣至合作農場，解決缺工問題。

壽豐鄉農會指出，透過壽豐「農業專業團」計畫，農場主提供符合勞動部規定的基本薪資，政府則補助就業獎勵金8800元。只要每個月做滿22天，薪水就一定會超過3萬元以上；青農除實際投入農業工作、累積自身專業技術經驗外，也能夠獲得比其他行業優渥的薪資條件。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，近年來農村勞動力人口老化，農田也常因地主年事已高而無力耕作，導致荒廢或休耕；且台灣地狹人稠，農友幾乎為家裡自耕，農地規模小，導致經濟效益不高，要年輕人進入農業不是那麼容易。因此壽豐蔬果農業專業團的成立，除鼓勵許多青年返鄉從農，增加農村就業人口數，對於農業工作有興趣的青壯年也有專業技術，有效紓解壽豐鄉農業缺工困境。