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影／北台媽祖文化節圓滿閉幕 外地官員見盛況直呼感動

2019-09-08 23:33聯合報 記者戴永華╱即時報導

北台灣媽祖文化節今晚落幕，席開1500桌「媽祖之夜」平安宴為3天活動畫下圓滿句點，來自北台灣其他縣市民政局處官員看到宜蘭官方與民間不分黨派總動員，努力把活動辦成功，直呼感動。縣府統計參與活動突破8萬人次，決定明年續辦媽祖節，活動名稱會再研議。

「2019北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護台灣」今年輪到宜蘭南天宮主辦，縣府協助擴大活動規模，6日至8日破天荒展開一百多公里的媽祖海陸大遶境，主辦單位原本擔心颱風攪局，第一天6日清晨還下大雨，但上百艘船隻出航海巡時，天空突然放晴。

陸巡遶境途經7個鄉鎮市，各鄉鎮市長與地方民代發放平安符，吸引大家爭相索取，鑽轎底的民眾大排長龍一、二公里，道路幾乎擠得水洩不通，信眾參與度非常高。

今天最後一天從羅東鎮出發遶境冬山鄉，沿途民眾設香案迎接，店家提供冰水點心，直到進入蘇澳鎮後，北台灣8縣市宮廟超過千人團隊與主遊行隊伍集結，展開蘇澳大遶境，各式陣頭、車隊與來自北台灣縣市的民眾步行綿延數公里長，鑼鼓喧天；接著回到南天宮舉行回鑾大典，儀典過程中，天空出現彩虹，讓人嘖嘖稱奇。

1500桌「媽祖之夜」平安宴晚間在南方澳第三漁港登場，縣府號召縣內18家餐廳端上12鄉鎮市的特色料理，超過1萬5000人共享美食，也為活動畫下完美句點。

北台灣媽祖文化節由8個縣市輪流舉辦，其他縣市民政局處人員與宮廟神尊都來與會，以前多是1天活動，從未有過3天海陸遶境，也沒有「辦桌」盛宴，外縣市民政局處官員看到宜蘭官方與民間合作辦好活動，民眾參與的熱度，直呼「感動」，肯定這次活動辦得非常成功，林姿妙特別感謝北台各縣市政府、宮廟及鄉鎮市公所協助，才能促成美事。

媽祖回鑾南天宮，展開蘇澳大遶境，各式陣頭、車隊與來自北台灣縣市的民眾步行綿延數公...
媽祖回鑾南天宮，展開蘇澳大遶境，各式陣頭、車隊與來自北台灣縣市的民眾步行綿延數公里，鑼鼓喧天。圖／縣府提供
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北台灣媽祖文化節今晚落幕，席開1500桌「媽祖之夜」平安盛宴，為3天活動畫下圓滿...
北台灣媽祖文化節今晚落幕，席開1500桌「媽祖之夜」平安盛宴，為3天活動畫下圓滿句點。圖／縣府提供
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北台灣媽祖文化節今晚落幕，席開1500桌「媽祖之夜」平安宴，盛況空前，為3天活動...
北台灣媽祖文化節今晚落幕，席開1500桌「媽祖之夜」平安宴，盛況空前，為3天活動畫下圓滿句點。圖／縣府提供
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