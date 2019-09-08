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花蓮文旦柚來了 徐榛蔚率隊北上行銷農產品

2019-09-08 18:14中央社 花蓮縣8日電

中秋節將屆，應景的文旦柚紛紛上市，花蓮縣長徐榛蔚今天帶著農業行銷團隊到台北希望廣場推銷花蓮優質農特產品。徐榛蔚表示，文旦柚不僅這時節好吃，中秋節過後滋味更甜。

徐榛蔚今天上午帶著花蓮縣政府農業處團隊、花蓮縣各農會總幹事在希望廣場賣花蓮的文旦柚，以及行銷花蓮在地有機農特產品。

花蓮縣政府表示，花蓮地區文旦柚栽種面積大，加上空氣水源無污染，大多偏向自然農法，並有農戶通過有機及產銷履歷驗證，造就花蓮文旦柚的好品質，民眾選購時也能安心。

由於文旦柚大多在白露節氣（農曆8月10日）前後採收，徐榛蔚也教導民眾小撇步。她說，大多數的水果必須等到紅熟才能摘下食用，但文旦柚卻不同，採收後必須陰乾存放10至15天才是最佳的賞味期，所以在中秋後食用的文旦柚，滋味更香甜、多汁。

花蓮縣農會總幹事官俊彥表示，花蓮文旦果肉細緻、Q彈汁多、4比6的黃金糖酸比、前味甜，中味酸，尾韻回甘，吃完香氣瀰漫於口齒中，而且大多為老欉果樹，甜度至少11度起跳，特級品更高達14度，俯仰著山嵐水氣的花蓮文旦柚蘊藏最純粹天然風味。

花蓮縣農會理事長余國基表示，花蓮縣農會積極與各鄉鎮農會合作，從最北新秀農會的酸菜，到最南富里農會的米，將全花蓮九個鄉鎮農會品質最好的農產品整合起來，透過單一窗口行銷至全台各縣市，期盼鄉親給予花蓮縣農特產品最大的肯定。

文旦中秋節徐榛蔚
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