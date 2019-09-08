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推健康飲食概念 32件「我的餐盤」畫作在遠百展出

2019-09-08 17:53聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣衛生局於花蓮遠東百貨和平廣場前舉辦「我的餐盤繪圖暨著色競賽」頒獎典禮，推動健康飲食概念，分為國小1至3年級組及國小4至6年級的創意繪圖類，還有65歲樂齡族的著色藝術類，祖孫一起攜手繪出特色餐盤，徵得高達700件參賽作品，32件績優作品，於遠東百貨誠品生活外長廊展出至10月6日止。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，為讓民眾更了解並落實每日飲食指南，衛福部國民健康署於107年5月公布台灣版「我的餐盤」圖像，將每日應攝取的全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、油脂及堅果種子等六大類食物，以餐盤圖像呈現各類食物比例，視覺化並搭配我的餐盤六口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。讓民眾更容易將健康飲食實踐於日常生活中，落實健康飲食觀念。

擔任評審的東華大學藝術與設計學系主任黃成永表示，藝術並不僅屬於藝術家，每個人都可透過藝術得到喜悅與抒發。花蓮的孩子透過畫作表達心聲，例如鍬形蟲餐盤作品旁寫著「鍬形蟲是我的朋友，牠吃得自然又健康。所以我要向牠學習，讓我用鍬形蟲餐盤，照顧大家的健康。」充滿創意。

小車餐盤作品旁寫著「小車車載著我喜歡吃的菜，水果有甜甜的水分和維他命C，菜菜讓我的身體成長，雞肉、魚肉我最愛補充我的蛋白質，我最喜歡吃飯時間，也是我最幸福的時候。」讓人為孩童的創意發想感到溫暖。

「108年我的餐盤繪圖暨著色競賽」畫展將在花蓮遠東百貨展開1個月的畫展活動，歡迎民眾到訪參觀「我的餐盤」繪圖作品。相關得獎名單請上網（https://reurl.cc/Yl1E8x）查看。

為推健康飲食概念，民眾創作「我的餐盤」畫作在花蓮遠百展出一個月。圖／花蓮縣衛生局...
為推健康飲食概念，民眾創作「我的餐盤」畫作在花蓮遠百展出一個月。圖／花蓮縣衛生局提供
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