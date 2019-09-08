花蓮慈濟中醫OSCE測驗 逼真情境考驗訓練成果

2019-09-08 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮慈濟醫院中醫部今日舉辦「客觀結構式臨床技能測驗（簡稱OSCE），與大林慈濟醫院為44位分別在花蓮、台北、台中、大林慈院四院的中醫住院醫師還有社區中醫診所的代訓醫師，在接受一至兩年嚴密紮實的中醫臨床訓練課程後，直接面對真實的標準化病人，測試他們的訓練成果，提供訓練醫師最真實問診體驗。

為確實了解中醫一至二年負責醫師臨床技能與醫病溝通能力，花蓮慈濟醫院中醫部副院長何宗融表示，中醫OSCE測驗內容包含中醫內科、傷科、兒科、婦科、針灸穴位操作、中藥辨認等項目設計教案，透過真實診間場景，真人模擬的標準化病人，了解訓練醫師在面對真實病人時的「病史詢問」、「醫病溝通」、「四診」、「臨床技能操作」等技能。

參加測驗的中醫住院醫師須在60分內，完成包含中醫內科、傷科、兒科、婦科、針灸穴位操作、中藥辨認等項目，共六站的中醫OSCE測驗。何宗融表示，從診間常見的肩頸痠痛、消化性吸收障礙、老年人常有的退化性關節炎、更年期症候群、中藥辨識，甚至面對罹患大腸癌病人，在問診中的醫病溝通都納入考題。考生在通過層層關卡的測試後，不僅能夠增進他們對中醫臨床照顧上的知識、態度與能力外，同時加強醫師面對病人的溝通技巧。