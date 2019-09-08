消防寶寶迎媽祖 「與神共舞」可愛度爆表

2019-09-08 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政府與南天宮舉辦北台灣媽祖文化節遶境，大批祈福人潮湧上街頭，縣警局為提防陣頭搶轎，動員警民力辛苦維持秩序，消防局也聯同義消、救護義消及防火宣導隊跟隨媽祖遶境，還出動消防寶寶與三太子上演一段「與神共舞」，開心擊掌，可愛度爆表，吸引沿途民眾爭相合影。

祈福遶境隊伍今天行經消防局第二大隊冬山分隊時，由縣長林姿妙率消防局長徐松奕及消防局同仁虔誠參拜祈福，祈求媽祖庇祐宜蘭風調雨順、全境平安。消防局除了消防人員、義消、救護義消及防火宣導隊共同協勤外，還出動了兩隻可愛的消防寶寶參與團拜。

「消防寶寶」手持宣導標語隨著現場音樂搖擺及舞動，可愛逗趣的模樣不僅吸引許多民眾駐足觀賞，爭相拍照合影留念，就連遶境的三太子也一起加入勁歌熱舞行列，消防寶寶與三太子玩開了，現場即興尬舞，氣氛High到最高點。

3天遶境活動中，來自縣內外的神轎與陣頭行經頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮共7個鄉鎮市，沿途參拜宮廟與信徒換香。