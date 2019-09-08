花蓮第八選區議員補選 胡孝民、田韻馨兩人登記

2019-09-08 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣議會第19屆議員選舉第8選舉區議員許淑銀因案解職，縣議員補選將於10月26日投票。花蓮縣選舉委員會表示，登記已截止，計有胡孝民及田韻馨兩人登記。胡孝民現職為秀林鄉公所秘書，是國民黨提名候選人，曾任秀林鄉代會副主席；無黨籍田韻馨曾參與秀林鄉長、縣議員選舉，深耕地方基層，雙方皆預估要拿下4千票才能勝選。

秀林鄉公所秘書胡孝民為60年次，目前請假帶職參選，曾任秀林鄉民代表會副主席及代表。他表示，很榮幸能獲得國民黨花蓮縣第8選區縣議員唯一提名候選人，根據往年補選經驗，粗估投票率只有去年大選的六、七成，也就是約7千票，因此要4千票才有機會勝選。至於對手田韻馨選過三次地方選舉，認為對方實力不容小覷，現正努力拜票、勤跑基層。

65年次的田韻馨選過一次花蓮縣議員、兩次秀林鄉長，最高票曾在選縣議員時拿下3千多票，去年九合一大選曾競選秀林鄉長，當時有2691票，輸給王玫瑰，她也預估，要拿到4千票左右曾能勝出。田韻馨說，自己是政治素人，也沒有政黨壓力，這次已是第四次投入選舉，鄉親應該要給她一個機會，推翻許淑銀在秀林鄉把持這麼久的文化，帶給地方新的改變。