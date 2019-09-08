親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

鐵了心挺韓？ 顏清標一紙聲明與王金平「兄弟情逝」

86歲「虎科婆婆」偷花被Po上網 網友紛紛為她求情

花蓮第八選區議員補選 胡孝民、田韻馨兩人登記

2019-09-08 14:33聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣議會第19屆議員選舉第8選舉區議員許淑銀因案解職，縣議員補選將於10月26日投票。花蓮縣選舉委員會表示，登記已截止，計有胡孝民及田韻馨兩人登記。胡孝民現職為秀林鄉公所秘書，是國民黨提名候選人，曾任秀林鄉代會副主席；無黨籍田韻馨曾參與秀林鄉長、縣議員選舉，深耕地方基層，雙方皆預估要拿下4千票才能勝選。

秀林鄉公所秘書胡孝民為60年次，目前請假帶職參選，曾任秀林鄉民代表會副主席及代表。他表示，很榮幸能獲得國民黨花蓮縣第8選區縣議員唯一提名候選人，根據往年補選經驗，粗估投票率只有去年大選的六、七成，也就是約7千票，因此要4千票才有機會勝選。至於對手田韻馨選過三次地方選舉，認為對方實力不容小覷，現正努力拜票、勤跑基層。

65年次的田韻馨選過一次花蓮縣議員、兩次秀林鄉長，最高票曾在選縣議員時拿下3千多票，去年九合一大選曾競選秀林鄉長，當時有2691票，輸給王玫瑰，她也預估，要拿到4千票左右曾能勝出。田韻馨說，自己是政治素人，也沒有政黨壓力，這次已是第四次投入選舉，鄉親應該要給她一個機會，推翻許淑銀在秀林鄉把持這麼久的文化，帶給地方新的改變。

花蓮縣選舉委員會總幹事李葳表示，花蓮縣選舉委員會候選人姓名號次抽籤訂於9月27日在花蓮選委會辦理，相關競選活動自10月16日起至10月25日止。請第8選舉區（設籍花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉及壽豐鄉山地原住民）內選舉人於10月26日踴躍投票。

藍營花蓮縣議員參選人胡孝民（右二）曾任代表會副主席，現積極勤跑基層拜票。圖／花蓮...
藍營花蓮縣議員參選人胡孝民（右二）曾任代表會副主席，現積極勤跑基層拜票。圖／花蓮縣議員參選人胡孝民提供
分享
無黨籍花蓮縣議員參選人田韻馨（左）表示，自己沒有政黨壓力，希望帶給地方新的改變。...
無黨籍花蓮縣議員參選人田韻馨（左）表示，自己沒有政黨壓力，希望帶給地方新的改變。圖／花蓮縣議員參選人田韻馨提供
分享

投票率國民黨
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

台東推溫控冷藏豬肉 攤商：保證更新鮮衛生

2019-09-08 13:34

參加傳統射箭賽 卑南鄉長：我來賺獎金，大家別贏我

2019-09-08 13:06

失蹤6年／高雄老夫婦跑到基隆 求警尋兒…真的找到了

2019-09-08 00:28

叫阮第一名／戰將老師身教 學生也獲紅點設計獎

2019-09-08 00:11

黎明教養院 服務身障42年

2019-09-08 00:00

送愛回鄉 3千學童獲運動服

2019-09-07 23:41

花蓮吉安辦太魯閣感恩祭　史瓦帝尼青年體驗原民文化

2019-09-07 23:34

基隆伴手禮入圍40件展售 公益競標助弱勢

2019-09-07 23:33

影╱漫慢小鎮音樂會基隆登場 八斗子音樂饗宴好沉醉

2019-09-07 21:15

基隆伴手禮選拔40入圍商家展售 拚美味也展創意

2019-09-07 18:36

花蓮市寶寶爬行比賽今登場 小寶貝慢條斯理媽媽急翻天

2019-09-07 18:34

影／綠營宜蘭立委整合了 籲請對陳歐珀有意見的放水流

2019-09-07 16:56

台東出現日暈 維持一小時

2019-09-07 15:57

奉獻身心障礙者42年 花蓮黎明教養院獲總統文化獎

2019-09-07 14:39

宜蘭南方澳鯖魚節來了 今明鯖魚遊街還有烤鯖魚蝦餅

2019-09-07 14:34

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

又見天坑？高雄市苓雅區出現大坑洞

2019-09-07 17:24

扯！金門急診醫師遭酒後暴力 施暴者竟是衛生局長

2019-09-07 17:54

上級專案一案接一案 彰化縣偵查佐補不滿又爆出走潮

2019-09-07 20:56

魏如萱Bii飆唱嗨翻新竹漁人碼頭 市府估十萬人次同樂

2019-09-07 21:21

離岸風電徵才 24歲彰化子弟錄取實習生月薪有5萬

2019-09-07 17:28

韓國瑜新北造勢倒數 攤商怨：現場攤位號碼都還沒標

2019-09-07 17:10

豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36

台南支持者「十面埋伏」 快閃力挺韓國瑜

2019-09-07 22:06

台啤音樂節新竹漁人碼頭熱鬧登場 人潮享音樂美食美景

2019-09-07 17:54

衛生局長竟對醫師暴力 金門縣府：他應知所進退

2019-09-07 18:46

鄉鎮市公所長什麼樣？苗栗各鄉鎮逐漸變貌

2019-09-07 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top