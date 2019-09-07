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花蓮吉安辦太魯閣感恩祭　史瓦帝尼青年體驗原民文化

2019-09-07 23:34聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮吉安鄉今舉行太魯閣族感恩祭活動，由長老邱木生、黃木森及祭司邱明煌主持祭儀，將賜福後的祭品血液塗在獵器上，祝福狩獵團成員滿載而歸，也象徵今年族人能有豐收的一年。

吉安鄉有慶豐、福興、南華、干城博愛新村4個太魯閣族部落，每年感恩祭是族人感恩、團結的重要節日，也是太魯閣族後代學習文化的重要時刻。邱木生說，太魯閣族文化、生活習慣與狩獵息息相關，只有強健體魄和膽識，才配有獵場靈氣與祖先的祝福，這也是太魯閣族的勇士精神。

邱木生說，過去狩獵講究的是陷阱的製作技巧，現在狩獵不再是主要食物來源，勇士精神變成培養品德教育的準則，透過小小劇場、耆老帶領的方式感受太魯閣族的狩獵精神。

鄉公所依照太魯閣族人在山上生活的方式，安排趣味競賽，包括竹筒飯製作、剝花生、剝玉米、搗糯米、捣稻米、鋸木頭、飲水思源、傳統背籠接力、薪火相傳等，從3歲到80歲的族人都能參與，在競賽中傳承族群文化。

縣長徐榛蔚、鄉長游淑貞也在族人的帶領參加文化體驗，還有來自南非史瓦帝尼的黑人朋友Clifford下場搗米、品嘗在地竹筒飯，與族人們跳起大會舞，他說，太魯閣族人對天地的敬畏、對自我行為的約束讓他印象深刻。

花蓮縣吉安鄉今天舉辦太魯閣感恩祭，來自南非史瓦帝尼的青年也參與搗米，體驗原民文化...
花蓮縣吉安鄉今天舉辦太魯閣感恩祭，來自南非史瓦帝尼的青年也參與搗米，體驗原民文化。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮吉安鄉公所今天在原住民部落廣場，舉辦感恩祭，傳承族群文化。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所今天在原住民部落廣場，舉辦感恩祭，傳承族群文化。圖／吉安鄉公所提供
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吉安鄉長游淑貞（右2）也穿起太魯閣族服，參與感恩祭活動。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉長游淑貞（右2）也穿起太魯閣族服，參與感恩祭活動。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮吉安鄉公所今天在原住民部落廣場，舉辦感恩祭，傳承族群文化。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所今天在原住民部落廣場，舉辦感恩祭，傳承族群文化。圖／吉安鄉公所提供
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太魯閣族吉安徐榛蔚
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