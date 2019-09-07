畫說台鐵與台灣建築遺產展覽 9月10日起花蓮站展出

2019-09-07 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



為呈現台灣鐵路132年歷史軌跡，力麗社會福利慈善基金會委請畫家，手繪全台重要的鐵路與歷史建物，精選50幅畫作，將於9月10日起在花蓮車站二樓展出，包括已拆除的花蓮舊驛，還有極具歷史意義的松園別館、菁華林苑等，在畫家筆下重現出動人風貌。

力麗基金會表示，鐵路運輸在台灣民眾生活扮演不可或缺的鐵道，花蓮的東部鐵道線也有超過百年歷史，為呈現環島鐵路對於台灣、花蓮縣交通與經濟發展的影響與貢獻，基金會委請畫家藉由畫筆重現，有些建物已不復存，只能藉由史實搜尋、泛黃歷史照片、耆老訪問等，一筆一畫勾勒出當年的台鐵與花蓮的歷史建築景象，今年6月在台北車站舉辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展覽」後，立即移師至東部第一大站花蓮車站展出。

在花蓮共展出50幅畫作，以鐵路文化為主軸串聯台灣歷史脈絡之遺產建築共計29幅，花蓮歷史建物8幅，其他13幅為台北、台中、台南古蹟建築作品。力麗基金會配合出版「畫說台鐵與台灣建築遺產畫作」畫冊，也將在台鐵夢工場展售。

Back to 1919創辦人兼力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶說，台鐵創建132年，與台灣人民生活息息相關，花蓮縣是台灣東部最大城市，此次與台鐵局、花蓮縣政府合辦展覽，也是基金會推動台灣歷史建築物保存的系列活動之一。