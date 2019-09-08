失蹤6年／高雄老夫婦跑到基隆 求警尋兒…真的找到了

2019-09-08 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



住高雄一對老夫妻日前拿著一份成功尋人的報導，從高雄搭火車北上基隆找兒子。 記者游明煌／翻攝 分享 facebook

高雄一對老夫妻日前拿著一份成功尋人的報導，搭了6個多小時火車北上基隆，求助基隆市警一分局三組組長許耀彬幫忙找兒子，許耀彬透過警方系統、網路查出葉姓兒子下落，老母親接獲兒子報平安電話熱淚盈眶，以紅紙寫了一封署名「一個找了6年的媽媽」感謝函，謝謝警察。

老母親接獲兒子報平安電話，很是欣慰，以紅紙寫了一封感謝函，署名「一個找了6年的媽媽」，謝謝警察的正義感。記者游明煌／翻攝 分享 facebook

上月29日一對老夫婦步履蹣跚走進一分局值班台，兩老告訴值班員警「我看到報紙寫，你們三組組長許耀彬找到很多失蹤人口，希望幫幫我們找人」，兩老娓娓道出30多歲兒子在民國102年離家後，6年來音訊全無，他們四處尋找求神問卜都沒消息，盼望兒子能回家。

許耀彬先用電腦過濾警方失蹤人口相關動態資料，也利用網路搜尋，發現葉男被列為失蹤人口，但在去年曾有一筆動態訊息出現，認為葉男應還活著，告訴老夫婦「放心啦，你的小孩應該平安」，老夫婦燃起一絲希望回高雄。

基隆市警第一分局三組組長許耀彬有尋親達人之稱，不少外縣市難解案件，當事人也會來找他求助。 記者游明煌／翻攝 分享 facebook

許耀彬本月4日透過管道聯繫到葉男，葉男說，他平安在台中工作，6年來沒有與家人聯絡，是有點後悔，許耀彬告知他父母為了找他，大老遠到基隆，請他要打電話給母親，葉男當晚報平安，並說明年會回家過年。

老母親一接到兒子來電，激動得熱淚盈眶，馬上將這好消息傳訊息告知許組長，並感謝許組長讓他接聽到6年來最想接到的一通電話，還以紅紙寫了一封感謝函。許耀彬說，一張感謝卡完勝警察的獎懲令，很欣慰。