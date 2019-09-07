基隆伴手禮選拔40入圍商家展售 拚美味也展創意

2019-09-07 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市第五屆特色伴手禮共有57件商品參加，第一階段選出40家業者入圍特色伴手禮，今天下午在碧砂漁港舉行展售會，無論是文創類或食品類都令人驚艷，產品多元化提供民眾選擇，民眾都說好吃，將再選出20家舉行成果發表會。

市長林右昌、立委蔡適應及副議長林沛祥等到場，為參展廠商提供產品組合，進行公益義賣競標拍賣，幫助弱勢，生動熱鬧有趣拍賣和出席嘉賓互動，讓現場笑聲不斷。

林右昌指出，第五屆特色伴手禮選拔入圍，無論是文創類或食品類都令人驚艷，愛不釋手，洋溢豐富創意，研發出創新作法、新元素。這顯示，過去幾年市府推廣伴手禮累積成果，讓在地知名品牌或個人工作室累積信心和能量，打開知名度。基隆無論是小吃美食或伴手禮，應把市場擴展到全世界。

市府產業發展處表示，由基隆市政府舉辦每三年一屆，基隆特色伴手禮徵選系列活動，今年已邁入第五屆，並於8月2日遴選出「食品組」25件及「文創組」15件入圍商品，從糕點、點心、醬料、海產、火鍋料等，共40件多元商品入圍。

產發處指出，網路票選活動到8日晚上10時，每人每日可投4票，食品組兩票、文創組兩票，參加網路票選投票次數越多，越有機會獲得總計20個名額的500元禮券。