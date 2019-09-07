花蓮市寶寶爬行比賽今登場 小寶貝慢條斯理媽媽急翻天

2019-09-07 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市公所今天下午在遠百花蓮店舉辦寶寶爬行比賽，除了90名小寶寶們參加人生的第一場比賽，市長魏嘉賢和遠百花蓮店長黃友誠也「犧牲色相」，換穿瑪利歐兄弟裝，示範標準爬行姿勢，自娛娛人笑翻全場大小朋友。

寶寶爬行比賽由市公所主辦、遠百花蓮店協辦，54個名額以開放就秒殺，還有不少家長要求增額參賽，市公所順應民意，現場開放36個名額，下午時間一到，馬上報名額滿。

比賽開始前，兩名「大寶寶」魏嘉賢和黃友誠，化身瑪利歐兄弟，兩人咬著奶嘴，分別綁上「小魏必勝」、「小誠無敵」頭巾，以最標準姿勢示範爬行動作，「大寶寶」的敬業演出，讓大小朋友笑得合不攏嘴，前往為小朋友打氣的縣議員魏嘉彥、市代會副主席李振瑋、市代楊哲灃、蕭民隆、衛生局長朱家祥等人，都笑彎了腰。

90個寶寶年紀在8個月大到1歲間，分成三場次競賽，短短兩公尺的賽道，對大人小朋友都像是難以到達的終點，媽媽們拿出手機、皮包、玩具、奶瓶、尿布等各式道具，就為吸引心愛寶貝的目光，但有的寶寶原地打轉，有的乾脆坐著嚎啕大哭，讓媽媽急死了，不少爸爸們在旁錄影、拍照，留下珍貴畫面。