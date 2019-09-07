癱瘓6年沒看牙 到宅牙醫接手嘴巴不臭了

2019-09-07 18:32 中央社 花蓮縣7日電



66歲的杜生文中風倒下後，由太太扛起照顧責任，因癱瘓行動不便，6年來從未接受牙醫治療，口腔異味、牙齦流血嚴重，直到遇上到宅牙醫林易超團隊，才改善多年的口腔問題。

杜太太接受中央社記者採訪表示，先生前2次中風還沒有癱瘓，印象中有去治療過牙周病，6年前第3次中風就倒下了，因長期臥床造成身體萎縮，加上家住秀林鄉文蘭部落，與醫院有段距離，出門都要包私人救護車，看牙醫對他們來說，太過奢侈。

杜太太說，之前先生嘴巴好臭，也不知道該如何幫他清潔，請他嘴巴張開，也沒有反應，頂多拿著牙刷在他嘴裡隨便刷幾下，或是拿紗布沾水，簡單擦一擦牙齒，但嘴巴異味都沒有消除，經居家護理師介紹接觸到宅牙醫。

林易超帶著護理師林淑儀、助理楊雅婷3人組成到宅牙醫團隊，背著30多公斤重的器材來到杜生文家中，他們在有限的空間內架好設備，一旁的杜太太也沒閒著，拿毛巾、拿水、清出插座，站在病床前等待醫生指示，4個人分工，亂中有序。

「我們今天要幫你看牙齒，要檢查牙齒，嘴巴要打開喔」林易超醫師向前跟杜生文說話。林易超稍微將杜生文的上顎往上扳，林淑儀迅速放入張牙棒，讓杜生文嘴巴稍微撐開，牙醫、助理2人一人趴一邊，開始洗牙，杜生文只要咳嗽，洗牙就要暫停。

林易超說，今年6月第一次接觸杜生文，他滿口牙結石，甚至蔓延到唇側，牙齦流血問題也很嚴重，起初他很抗拒治療，張牙棒放進去就吐出來，這次一次完成沒有掙扎，代表他慢慢適應治療了。

洗牙時間約20分鐘，杜生文幾次哀叫、蠕動跟咳嗽，林易超、杜太太用中文、族語耐心安撫，要他再忍耐一下。療程結束，換杜太太的潔牙考試時間，林淑儀在旁指導，要確定杜太太流程正確。

林易超說，受限器材無法處理其他蛀牙、殘根治療，但至少口腔清潔已經改善很多，加上正確的潔牙觀念，相信能降低其他病菌感染機會。

按照慣例，治療結束後，林易超帶領禱告，盼上帝醫治杜生文的疾病，安慰家屬的辛勞。採訪這天正好是距離中秋節最近的一次治療，醫師團隊送上中秋禮盒慰勞杜太太，接著背上器材，繼續往下一個病患家中前進。