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中秋送暖 旅北台東鄉同鄉會贈偏鄉學童3千套運動服

2019-09-07 17:22聯合報 記者羅紹平╱即時報導

中秋節前夕送愛，台北市台東縣同鄉會今天上午捐贈台東縣池上等縱谷地區6鄉鎮學童3千套運動服裝，由台東縣長饒慶鈴代表接受，饒感謝台東旅北同鄉會鄉親能心繫故鄉，也盼受惠小朋友未來也能夠回饋社會。

捐贈儀式今天在縣府2樓簡報室舉行，共贈送包括卑南、鹿野、池上、關山、海端及延平，共6鄉35所國小3千套運動服裝，廠商已完成打版作業，預計11月初運抵各校發放。

捐贈儀式由縣長饒慶鈴主持，武陵國小獻上布農傳統歌謠祝福；富山實驗小學2位小朋友以雙語致感謝詞，並穿著全新服裝亮相。饒慶鈴代表受贈，也致贈感謝狀表彰台北市台東縣同鄉會，由理事長周吾軒代表接受，另頒贈感謝狀給瑞穎股份有限公司董事長陳柏峰。

饒慶鈴表示，「做愛心善舉很容易，但能持續三、四十年，不簡單」，她說，去年同鄉會及陳柏峰也曾送愛回鄉，贈送東海岸3鄉鎮共15所國小及附設幼兒園學童每人一套運動服，有1300餘位學童受惠。

她感謝同鄉會鄉親們旅外奮鬥、事業有成之時，能時刻都在想方設法回饋這片所熱愛的土地，這是所有旅外與在地鄉親之間，最溫暖的情感交流與互動，更希望讓台東孩子在這歷程中養成「感恩、回饋」的正向品格，未來能夠回饋社會。

同鄉會理事長周吾軒指出，小時候住在鹿野鄉龍田村，當時窮鄉僻壤、生活困苦，如今台東煥然一新，很榮幸有機會回到家鄉，為台東未來的主人翁付出一點心力。

台北市台東縣同鄉會今天上午捐贈台東縣池上等縱谷地區6鄉鎮學童3千套運動服裝。記者...
台北市台東縣同鄉會今天上午捐贈台東縣池上等縱谷地區6鄉鎮學童3千套運動服裝。記者羅紹平／攝影
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台北市台東縣同鄉會今天上午捐贈台東縣池上等縱谷地區6鄉鎮學童3千套運動服裝，由台...
台北市台東縣同鄉會今天上午捐贈台東縣池上等縱谷地區6鄉鎮學童3千套運動服裝，由台東縣長饒慶鈴代表接受。記者羅紹平／攝影
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台北市台東縣同鄉會今天上午捐贈台東縣池上等縱谷地區6鄉鎮學童3千套運動服裝，由台...
台北市台東縣同鄉會今天上午捐贈台東縣池上等縱谷地區6鄉鎮學童3千套運動服裝，由台東縣長饒慶鈴代表接受。記者羅紹平／攝影
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台東饒慶鈴北市
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