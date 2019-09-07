影／綠營宜蘭立委整合了 籲請對陳歐珀有意見的放水流

2019-09-07 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



民主進步黨宜蘭黨部今天成立「2020蔡英文暨陳歐珀婦女後援會成立大會」。聯合競選總部主任委員、宜蘭縣前縣長林聰賢表示，宜蘭立委與總統選舉都謙卑希望縣民有好選舉，陳歐珀雖在初選過程黨內有競爭，但初選過後就是團結合作的開始，小英總統要求團結再團結，所以團結是唯一方法。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財說，像他在立委初選時，與陳歐珀競爭，但選後出來相挺，「我都能放得下了」，他呼籲，對陳歐珀有一些意見的人，拜託為了台灣宜蘭民主香火，高的放風吹，低的放水流，要支持陳歐珀，

聯合競選總部總幹事、宜蘭市長江聰淵說，目前選情領先，但未來一個月內要繼續領先差距，確防國民黨出招，或中國大陸的奧步，並確保立委席次過半，聯合競選就是「小英一票，陳歐珀一票」，立委的人選多，票會被瓜分，所以立委票數要拉高，蔡總統聲勢拉得高，立委當然可以水漲船高，絕不能有任何閃失。

對宜蘭立委選舉，國民黨鬧分裂，前縣長呂國華獲提名，但縣議員黃定和退黨參選，對此，爭取連任的立委陳歐珀表示，國民黨到底會不會分裂？台灣人不會關心，而是要關心台灣不能分裂。

陳歐珀說，要跟所有台灣共同守護台灣，對宜蘭人來講，民進黨過去在宜蘭打造出的宜蘭價值，清廉勤政愛鄉土，堅持不會打折扣，希望一起顧好宜蘭，宜蘭更好，各項建設需要中央大力支持，身為立委，兩屆任內，知道宜蘭該做那些事情，堅持去做。

今天成立「2020蔡英文暨陳歐珀婦女後援會成立大會」中，陳歐珀、林聰賢頒授婦女後援會總會長張瓊枝及幹部聘書，民進黨副秘書長林飛帆及發言人薛呈懿都出席。

林飛帆說拜託婦女姊妹幫忙拉票，這次的選舉對於台灣的未來非常重要，民進黨這次的競選主軸為「2020 世代共贏 台灣要贏」，意思就是守護好台灣，人民就是最大的贏家，請宜蘭鄉親全力支持蔡英文總統及陳歐珀立委連任，大家團結一致，守護台灣，共創未來。