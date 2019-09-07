台東出現日暈 維持一小時

2019-09-07 15:57 中央社 台東縣7日電



台東今天中午再次出現日暈。圖為8月份台東出現的日暈。聯合報系記者羅紹平／攝影 分享 facebook 台東今天悶熱、雲層厚，最高溫度達攝氏31度，中午12時許天空出現日暈，一圈七彩環繞太陽，模樣特別，維持一個多小時才逐漸散去。

台東氣象站表示，「暈」是太陽或月亮周遭有形如光輪的大氣光學現象，日暈看來像是環繞太陽周圍的光環，通常出現在近中午，出現日暈代表當時高空卷雲夠多，通常以春夏季節最常見。