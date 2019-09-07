奉獻身心障礙者42年 花蓮黎明教養院獲總統文化獎

2019-09-07 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



「咱來辦憨囝仔的學校」，加拿大牧師羅樂道42年前一句話，種下花蓮黎明教養院奉獻種子，一路從5人小教室成長為照顧250名身心障礙院生的社福機構，還走入社區、居家，培養身心障礙兒自立能力，帶給他們黎明曙光。台灣基督教門諾會黎明機構榮獲今年總統文化獎人道奉獻獎，下月將北上受獎。

羅樂道牧師與妻子羅愛蓮40多年前來台宣教，看到身心障礙者的需要，決定「來辦憨囝仔」的學校，花蓮黎明啟智中心在1977年成立，當時小小的教室內只有5、6位學生，隨著服務能量擴大，成立黎明教養院，提供全日型的照顧。

「他們不只是受照顧者，每個生命都有無限可能」在教養院30年的執行長梁桂花說，這麼多年來，黎明人一直自詡為「守夜人」，帶給弱勢者溫暖，陪伴他們安心入眠再迎接曙光。黎明要做的不只是照顧身心障礙者的起居，也視個案狀況的不同，從院生需求出發，提供「客製化服務」。

像是有院生不喜歡使用復健器材作伸展，照服人員靈機一動，讓他伸手餵狗吃飼料，同樣有伸展效果；另一位自閉兒很愛搓手，甚至搓到受傷流血，後來改以觸感相同的番茄替代，穩定情緒又減少傷害。

42年是一段漫長歲月，照顧身心障礙者更是漫漫長路，隨著身心障礙者的不同需求，台灣基督教門諾會黎明機構發展出更多服務型態，逐步走入社區、居家，還成立庇護工場，讓高功能的身心障礙者，有自立、回到社會的機會。

黎明機構的付出獲得總統文化獎肯定，經過2個月徵件、3階段評選，黎明機構從130多個單位中脫穎而出，獲得「人道奉獻獎」。梁桂花說，其實花蓮的每位社福夥伴都值得肯定，能獲獎要感謝每位曾經幫助過黎明的人，還有一起努力的工作夥伴。