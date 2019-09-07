宜蘭南方澳鯖魚節來了 今明鯖魚遊街還有烤鯖魚蝦餅

2019-09-07 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2019南方澳鯖魚節今天與明天在宜蘭縣南方澳第一漁港連辦2天。

今天在南天宮前廣場的開幕式，宜蘭縣副縣長林建榮為大鯖魚點睛祈福，並讓大鯖魚漫遊市集，期望魚貨豐沛大鯖魚滾滾來。

鯖魚節中，從上午9點至下午5點，設有鯖節市集，有烤鯖魚、蝦餅、蝦乖乖、蝦不辣等好吃漁產加工食材，也販售新住民多元文化美食，

市集舞台上有社區團體勁歌熱舞表演，還有鯖魚大樂透，現場民眾只要猜中重量，就可以將生鮮鯖魚免費帶回家。

市集裡也準備了親子DIY體驗活動，包括有鯖彩繪、釣鯖魚等免費體驗，加碼好康只要民眾在鯖市集購物超過500元，至現場服務台拍照打卡上傳，可限額獲贈鯖魚小提袋1只。

今年鯖魚節與北台灣媽祖文化節海陸遶境祈福配合，討海協會號召鯖魚祭踩街，整體規模更甚以往，號召學校、社區及民間團體超過600人組成遊行陣頭。

縣政府指出，北台灣媽祖文化節今年由值東輪到主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮辦理遶境祈福，邀請北台灣8縣市等代表的媽祖廟參與會香，會香與駐駕等參與宮廟超過60間，遶境預計明天（9月8日）回鑾南天宮，當晚由蘇澳區漁會在第三漁港主辦千桌福宴，南方澳鯖魚節躬逢其盛，2天的市集活動預計吸引超過2萬人參加。

縣政府表示，鯖魚節因與媽祖遶境、踩街活動同時舉辦，為舒緩市集周邊交通，活動期間漁港路、南安路與海邊路限制單線通車，增設港務公司臨時停車場，並從上午9點開始，有免費巴士接駁至南方澳鯖魚節市集。

另為推廣綠色交通，主辦單位在臨時停車場旁設立電動機車租賃站，民眾可多加利用。