親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

頻失言爆退讚潮！柯P臉書粉絲跌破200萬 新一代社群王是她

對抗暖化救地球 瑞典教授推崇「吃人肉」

宜蘭南方澳鯖魚節來了 今明鯖魚遊街還有烤鯖魚蝦餅

2019-09-07 14:34聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019南方澳鯖魚節今天與明天在宜蘭縣南方澳第一漁港連辦2天。

今天在南天宮前廣場的開幕式，宜蘭縣副縣長林建榮為大鯖魚點睛祈福，並讓大鯖魚漫遊市集，期望魚貨豐沛大鯖魚滾滾來。

鯖魚節中，從上午9點至下午5點，設有鯖節市集，有烤鯖魚、蝦餅、蝦乖乖、蝦不辣等好吃漁產加工食材，也販售新住民多元文化美食，

市集舞台上有社區團體勁歌熱舞表演，還有鯖魚大樂透，現場民眾只要猜中重量，就可以將生鮮鯖魚免費帶回家。

市集裡也準備了親子DIY體驗活動，包括有鯖彩繪、釣鯖魚等免費體驗，加碼好康只要民眾在鯖市集購物超過500元，至現場服務台拍照打卡上傳，可限額獲贈鯖魚小提袋1只。

今年鯖魚節與北台灣媽祖文化節海陸遶境祈福配合，討海協會號召鯖魚祭踩街，整體規模更甚以往，號召學校、社區及民間團體超過600人組成遊行陣頭。

縣政府指出，北台灣媽祖文化節今年由值東輪到主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮辦理遶境祈福，邀請北台灣8縣市等代表的媽祖廟參與會香，會香與駐駕等參與宮廟超過60間，遶境預計明天（9月8日）回鑾南天宮，當晚由蘇澳區漁會在第三漁港主辦千桌福宴，南方澳鯖魚節躬逢其盛，2天的市集活動預計吸引超過2萬人參加。

縣政府表示，鯖魚節因與媽祖遶境、踩街活動同時舉辦，為舒緩市集周邊交通，活動期間漁港路、南安路與海邊路限制單線通車，增設港務公司臨時停車場，並從上午9點開始，有免費巴士接駁至南方澳鯖魚節市集。

另為推廣綠色交通，主辦單位在臨時停車場旁設立電動機車租賃站，民眾可多加利用。

活動資訊及位置圖可至南方澳鯖魚節FB粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/宜蘭南方澳鯖魚節-1654714627984423/)。

鯖魚節市集舞台上有社區團體勁歌熱舞表演。圖／宜蘭縣政府提供
鯖魚節市集舞台上有社區團體勁歌熱舞表演。圖／宜蘭縣政府提供
分享
2019南方澳鯖魚節今天與明天在宜蘭縣南方澳第一漁港連辦2天，今天在南天宮前廣場...
2019南方澳鯖魚節今天與明天在宜蘭縣南方澳第一漁港連辦2天，今天在南天宮前廣場的開幕式，宜蘭縣副縣長林建榮（穿紅衣者）為大鯖魚點睛祈福，並讓大鯖魚漫遊市集，期望魚貨豐沛大鯖魚滾滾來。圖／宜蘭縣政府提供
分享

遶境媽祖停車場
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

奉獻身心障礙者42年 花蓮黎明教養院獲總統文化獎

2019-09-07 14:39

美食新天地／福建街香腸 花蓮老店炭烤香

2019-09-07 00:14

花蓮縣青宅降門檻 設籍5年可承購

2019-09-07 00:12

為愛女負責 小媽媽拚上大學…拍成微電影

2019-09-07 00:07

回響／立槳衝浪要管了 有收費就要報備

2019-09-06 23:51

台東「幸福電影院」 長輩免費看

2019-09-06 23:06

美食新天地／西斯特麵館助艱苦人 20元滷肉飯吃好飽

2019-09-06 22:49

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族設計師之手

2019-09-06 19:34

斥資6千萬打造「台東之眼」 縣府澄清非造在體育館屋頂

2019-09-06 17:17

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

宜蘭媽祖海上遶境 海巡2艦2艇共巡噴水致意

2019-09-06 16:23

少了陸客搶攻韓客 台東赴韓參展鎖定慢遊自由客

2019-09-06 16:23

宜蘭綠色轉運今動土明年完成 將串連火車河運與自行車

2019-09-06 15:18

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

關心植物人 台船基隆廠連11年買創世文旦柚送員工

2019-09-06 14:49

媽祖首次海陸遶境 百船、千人齊護航

2019-09-06 14:13

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

U值媒／花蓮黑熊教育館，將「被」無限期閉館！

2019-09-06 11:38

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

竹南「泉松醫院」 苗栗縣定古蹟

2019-09-06 23:56

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31

台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49

影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45

單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26

雲林高鐵主要道路破損不堪 縣長親勘強調馬上改善

2019-09-06 20:38

超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38

【即時短評】彰化市護市河堤岸道路功能需重新定位

2019-09-06 23:05

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

養的恩情大過天 90歲老婦父親欄補登養父姓名

2019-09-07 13:26

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

影／屏東恆春凌晨遭雨炸 3小時強降150毫米釀淹水

2019-09-07 09:36

桃園自建社宅 動工9案都延宕…坦言困境

2019-09-07 00:43

侯友宜視察通學巷 隨機攔接送車輛一半有違規

2019-09-06 21:59

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族設計師之手

2019-09-06 19:34

「刈包吉」中秋首送紅包請吃麵 尋接班人延續愛心

2019-09-07 11:10

高雄苓雅出現本土登革熱第1型案例 中秋烤肉點加強稽查

2019-09-06 21:25

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11

農產品也能好時尚！台南麻豆農會LV精品文旦賣千箱

2019-09-07 08:11

台糖街家樂福店徵才24K起跳 需人135卻吸引近千人應徵

2019-09-07 14:38

彰化縣改朝換代 黃秀芳：大埔堤岸道路拓寬計畫不會生變

2019-09-06 19:38

社頭在地店家提供單車免費借 遊客感動捐錢當維修費

2019-09-07 08:12

桃園婦幼商品展今開幕 連巧克力共和國也免費入場

2019-09-06 17:37

中科院50周年慶 129對新人情牽誓約真愛永恆

2019-09-06 22:10

斥資6千萬打造「台東之眼」 縣府澄清非造在體育館屋頂

2019-09-06 17:17

讓人腳底發麻的信義雙龍吊橋 加緊施工預計年底完成

2019-09-06 18:17

宜蘭媽祖海上遶境 海巡2艦2艇共巡噴水致意

2019-09-06 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top