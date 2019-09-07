全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。圖／基隆市政府提供 分享 facebook

為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，主辦單位表示有超過3萬人，大家從碧砂漁港出發到潮境公園來回5公里的路程，一邊健走運動，一邊可看到無敵海景，海風徐吹，民眾雖然流著汗，但都說海景很美。

為慶祝108年國民體育日舉辦的「全國萬人健走大會師」，由教育部體育署指導，台灣體育總會、基隆市政府承辦，今天上午8時在基隆碧砂漁港舉行，各地團體一早就陸續到場，個個精神抖擻，在健走前隊伍高呼口號，精神飽滿，現場有很多攤位都大排長龍。先表揚慶安宮、三陽工業、歐都納等多個贊助單位後，市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥及十多位議員等都到場一起鳴笛出發。

台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，現場抽獎贈送6輛機車、120輛變速腳踏車、200個鍋寶保溫瓶、500個運動表，希望大家運動中大獎。以前都在外木山辦，但今年因整修改為到碧砂漁港，走到有無敵海景的潮境公園，再從平浪橋出來，經海科館走回來，沿路美麗海景迷人，將近5公里，碧砂漁港有遊艇港很漂亮，加上臨近區漁會，對觀光消費有很大的助益。

鄭錦洲說，各縣體育會、商業會、救國團、後備軍人等都動員參加，外縣市的民眾昨天提早到先進住基隆，昨天晚上基隆各旅館．餐廳都爆滿，有的容納不下還住到汐止，萬人健走越辦越成功，人數民來越多，今天突破3萬人。有的餐廳一次就開70桌，還有大家都去買伴手禮，也順便旅遊，創造基隆很商機，至少2千萬元的產值。

林右昌表示，感謝鄭錦洲理事長籌辦一年一度的萬人健走活動，非常的用心，漁港很漂亮，還有遊艇，潮境公園也是目前最夯的景點。林右昌還說自己肚子都不見了，他現在正進行減肥計畫，少吃、多運動，早上、睡覺前都運動，3周已瘦6公斤，他會繼續加油努力。