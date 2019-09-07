親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘串連藍委組執政聯盟？ 國民黨：有證據殺無赦

私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31聯合報 記者游明煌╱即時報導

為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。圖／基隆市政府提供
分享

為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，主辦單位表示有超過3萬人，大家從碧砂漁港出發到潮境公園來回5公里的路程，一邊健走運動，一邊可看到無敵海景，海風徐吹，民眾雖然流著汗，但都說海景很美。

為慶祝108年國民體育日舉辦的「全國萬人健走大會師」，由教育部體育署指導，台灣體育總會、基隆市政府承辦，今天上午8時在基隆碧砂漁港舉行，各地團體一早就陸續到場，個個精神抖擻，在健走前隊伍高呼口號，精神飽滿，現場有很多攤位都大排長龍。先表揚慶安宮、三陽工業、歐都納等多個贊助單位後，市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥及十多位議員等都到場一起鳴笛出發。

台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，現場抽獎贈送6輛機車、120輛變速腳踏車、200個鍋寶保溫瓶、500個運動表，希望大家運動中大獎。以前都在外木山辦，但今年因整修改為到碧砂漁港，走到有無敵海景的潮境公園，再從平浪橋出來，經海科館走回來，沿路美麗海景迷人，將近5公里，碧砂漁港有遊艇港很漂亮，加上臨近區漁會，對觀光消費有很大的助益。

鄭錦洲說，各縣體育會、商業會、救國團、後備軍人等都動員參加，外縣市的民眾昨天提早到先進住基隆，昨天晚上基隆各旅館．餐廳都爆滿，有的容納不下還住到汐止，萬人健走越辦越成功，人數民來越多，今天突破3萬人。有的餐廳一次就開70桌，還有大家都去買伴手禮，也順便旅遊，創造基隆很商機，至少2千萬元的產值。

林右昌表示，感謝鄭錦洲理事長籌辦一年一度的萬人健走活動，非常的用心，漁港很漂亮，還有遊艇，潮境公園也是目前最夯的景點。林右昌還說自己肚子都不見了，他現在正進行減肥計畫，少吃、多運動，早上、睡覺前都運動，3周已瘦6公斤，他會繼續加油努力。

立委蔡適應說，萬人健走促進基隆觀光消費，碧砂漁港的觀光廊帶已經營的很漂亮，健走可看到好山好水。副議長林沛祥說，運動對身體很好，人要保持美麗，運動跑不掉。

為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。記者游明煌／攝影
分享
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。記者游明煌／攝影
分享
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。記者游明煌／攝影
分享
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。記者游明煌／攝影
分享
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。記者游明煌／攝影
分享
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。圖／基隆市政府提供
分享
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市...
為慶祝國民體育日舉辦的全國萬人健走大會師，今天上午在碧砂漁港舉行，來自全國各縣市的團體組隊參加，人潮擠爆，超過3萬人。記者游明煌／攝影
分享

健走基隆碧砂漁港
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

美食新天地／福建街香腸 花蓮老店炭烤香

2019-09-07 00:14

花蓮縣青宅降門檻 設籍5年可承購

2019-09-07 00:12

為愛女負責 小媽媽拚上大學…拍成微電影

2019-09-07 00:07

回響／立槳衝浪要管了 有收費就要報備

2019-09-06 23:51

台東「幸福電影院」 長輩免費看

2019-09-06 23:06

美食新天地／西斯特麵館助艱苦人 20元滷肉飯吃好飽

2019-09-06 22:49

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族設計師之手

2019-09-06 19:34

斥資6千萬打造「台東之眼」 縣府澄清非造在體育館屋頂

2019-09-06 17:17

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

宜蘭媽祖海上遶境 海巡2艦2艇共巡噴水致意

2019-09-06 16:23

少了陸客搶攻韓客 台東赴韓參展鎖定慢遊自由客

2019-09-06 16:23

宜蘭綠色轉運今動土明年完成 將串連火車河運與自行車

2019-09-06 15:18

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

關心植物人 台船基隆廠連11年買創世文旦柚送員工

2019-09-06 14:49

媽祖首次海陸遶境 百船、千人齊護航

2019-09-06 14:13

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

U值媒／花蓮黑熊教育館，將「被」無限期閉館！

2019-09-06 11:38

200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

竹南「泉松醫院」 苗栗縣定古蹟

2019-09-06 23:56

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45

單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26

超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38

雲林高鐵主要道路破損不堪 縣長親勘強調馬上改善

2019-09-06 20:38

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

中秋逢股東會季節 新北2庇護工場喜獲大額訂單

2019-09-06 14:47

【即時短評】彰化市護市河堤岸道路功能需重新定位

2019-09-06 23:05

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49

新北3校疑食物中毒 侯友宜：嚴懲供餐業者

2019-09-06 12:53

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族設計師之手

2019-09-06 19:34

「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02

高雄苓雅出現本土登革熱第1型案例 中秋烤肉點加強稽查

2019-09-06 21:25

「德式高階驗光」不只驗度數 臉型、鼻子高度都測量

2019-09-06 12:30

桃園自建社宅 動工9案都延宕…坦言困境

2019-09-07 00:43

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11

侯友宜視察通學巷 隨機攔接送車輛一半有違規

2019-09-06 21:59

蘭潭三信亭換新裝 中秋來嘉拿好禮

2019-09-06 15:22

年初路倒差點離世 曾大原看開散財捐助弱勢

2019-09-06 14:32

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top