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花蓮黎明教養院扮身障者守夜人 獲總統文化獎

2019-09-07 13:39中央社 花蓮縣7日電

花蓮黎明教養院42年來致力照顧身心障礙者，從教會後方的小教室、僅能照顧5人的規模起步，到現在照顧250名身心障礙者，今年更獲得總統文化獎「人道奉獻獎」肯定。

黎明教養院創辦人羅樂道牧師與師母羅愛蓮，從加拿大飄洋過海來到台灣傳教，看見花蓮身心障礙者的需要，用閩南語告訴當時駐地牧師蔡炳火說「咱來辦憨囝仔的學校」，種下這顆奉獻的種子。

民國66年黎明教養院從一間小教室開始，到成立教養院；從日間照護到全日型照顧；從機構照顧走入社區、居家到就業，完整的身心障礙服務，讓院生不只是單純「活著」，還有更多互動，甚至有機會回到社會。

黎明執行長梁桂花接受中央社記者訪問指出，黎明機構工作人員自詡成為「守夜的人」，陪伴這群身心障礙者安心入眠，迎接黎明曙光。

梁桂花出身幼教背景，當年因代課進入黎明，當時抱著2歲院生邊餵奶、邊上課，有些院生看起來年紀不小，但心智停留在兒童。她說，被需要的成就感，「好像全世界只有我了解他」，從代課老師做到執行長，30多年就過去了。

照顧身心障礙者是一條漫漫長路，黎明的照護也不斷創新，梁桂花表示，照顧院生需要創意，引導他們配合照護，例如有院生抗拒使用復健器材伸展，就改以伸手餵狗吃飼料；自閉患者喜歡搓手皮到流血，就以番茄取代手皮觸感，減少傷害。

除照顧身心障礙者，黎明也與家屬站在同一陣線，梁桂花說，院生送到黎明後周間照護，週末固定接回家，大幅減輕家長照顧負擔，讓其家庭功能不因身障孩子失衡，現在孩子們都順利就業。

黎明創立初期的2名「元老級」院生年近50歲，另增收的院生最老年紀也到了66歲，院生老化是現在面臨的問題，黎明下一個目標是在壽豐鄉建置「黎明喜樂園」，增加床位，減緩目前滿床的狀況。

梁桂花指出，「黎明喜樂園」總經費需新台幣1.7億元，目前只募得4000萬元，這次總統文化獎的獎金100萬元，全數都做為建築經費，也期盼社會各界持續協助。

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