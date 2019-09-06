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影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57聯合報 記者吳淑君╱即時報導

彭惠如早上6點多，親自去市場豬肉攤挑肉，手工切肉就切了4小時，加入醬油，砂糖，紅蔥頭，再滷4個小時，香噴噴的肉躁淋上白飯，讓人一口接一口，好大一碗滷肉飯，在她的店叫小碗，只要20元，真正的大碗30元，有男大生連吃兩大碗再配碗貢丸湯，飽到撐，彭惠如說，她小時候家境艱苦，開店想讓艱苦人也能吃飽，她的麵飯量多平價，開店兩年，很多客人一來再來。

彭惠如開的店叫西斯特，就是sister姐妹，彭惠如說，她家有6個姐妹，1個弟弟。父親在她還在唸高中時病逝，媽媽林渶婷一個人拉拔7個孩子長大，很辛苦。小時候家境不好，但姐妹感情好，她和老三彭美稚開店，來幫忙的都是她的姐妹。

林渶婷說，丈夫過世時，孩子都還小，她眼睛張開就想要快去工作，連悲傷的時間都沒有，老天爺很眷顧，她工作沒斷過，她也開過店賣牛肉麵，賣便當，有一次一個工地發不出薪水，很多工人沒錢吃飯，她讓工人先吃飽，還拿錢資助他們回南部的家，沒想到，這些工人回到家後真的寄錢來，把積欠的便當錢和車資還了。

彭惠如傳承了媽媽的好手藝和善良，發現來吃的以學生居多，怕他們吃不飽，她的小碗滷肉飯很大一碗，才賣20元，大碗30元，有些男大生連吃兩大碗，再叫碗貢丸湯，一百元有找，已飽到撐。

她堅持所有食材，都自己手工料理，牛肉湯的湯頭，用牛骨熬8小時，中藥先炒過逼出香氣，牛肉是腱心肉，軟嫩適中，一碗90元。滷味，鹹蜆仔，泡菜等小菜，水餃都是自己做的，辣椒醬和酸菜也是自己炒的，很夠味，辣得很過癮。

西斯特麵館

地址：基隆市新豐街251巷10號

電話：02-24692679

周四店休

菜單價目表都在牆上。記者吳淑君／攝影
菜單價目表都在牆上。記者吳淑君／攝影
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水餃也是她們自己包的。記者吳淑君／攝影
水餃也是她們自己包的。記者吳淑君／攝影
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彭惠如小時候家境艱苦，開店想讓艱苦人也能吃飽，花了8小時熬煮的滷肉飯，這麼大一碗...
彭惠如小時候家境艱苦，開店想讓艱苦人也能吃飽，花了8小時熬煮的滷肉飯，這麼大一碗賣20元，料好實在，有男大生連吃兩大碗，飽到撐。記者吳淑君／攝影
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泡菜太爽口，一吃就停不下來。記者吳淑君／攝影
泡菜太爽口，一吃就停不下來。記者吳淑君／攝影
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牛肉麵配她們自己炒的酸菜和辣椒醬，很夠味。記者吳淑君／攝影
牛肉麵配她們自己炒的酸菜和辣椒醬，很夠味。記者吳淑君／攝影
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鹹蜆仔。記者吳淑君／攝影
鹹蜆仔。記者吳淑君／攝影
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彭惠如小時候家境艱苦，開店想讓艱苦人也能吃飽，花了8小時熬煮的滷肉飯，這麼大一碗...
彭惠如小時候家境艱苦，開店想讓艱苦人也能吃飽，花了8小時熬煮的滷肉飯，這麼大一碗賣20元，料好實在，有男大生連吃兩大碗，飽到撐。記者吳淑君／攝影
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百香木瓜。記者吳淑君／攝影
百香木瓜。記者吳淑君／攝影
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滷味拼盤。記者吳淑君／攝影
滷味拼盤。記者吳淑君／攝影
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滷肉飯
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