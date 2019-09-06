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饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族女設計師之手

2019-09-06 19:34聯合報 記者潘欣中╱即時報導

「TTMaker台東原創基地」2019首輪入選團隊出爐，由縣長饒慶鈴公布首輪入選的22組創業團隊，揭示入選原因為「創造號東價值」或「解決台東問題」，團隊名單包含10家在地團隊與12家外縣市團隊；饒慶鈴今天現身時，一席白底、紅黑相間圖案的削肩連身洋裝，意外成為會場吸晴和討論的焦點，有人猜是國外名牌，其實是出自入選團隊之一的排灣族女設計師之手。

饒慶鈴感謝這些團隊來台東或在台東貢獻專業與創新能量，期盼這些新創團隊未來發光發熱，成為台東代表的新名片，包括中華民國設計學會秘書長張嘉玲、台東自造王文忠創辦人及台東設計中心副執行長羅淑圓，和TTMaker前期學長蔚藍視界創辦人許棠為，預告TTMaker未來將串聯更多跨界能量，以開放整合創新作法，擦亮台東品牌，深化台東價值。

饒慶鈴驚艷入選團隊之一的台東排灣族設計師沙布喇安德烈的設計，今天穿上沙布喇安德烈以台東為主題的089系列作品出席，非常吸睛，也傳達台東在地設計能量的展現；她說，TTMaker 2.0今年提出以「城市加乘器」概念，透過不同領域的創業來加乘台東，首輪遴選出22組來自不同領域的團隊，公布後正式進入輔導補助階段，當日並同時邀集所有入選團隊相見歡，下午時段開啟交流創價臺東的討論，期盼加乘創新台東不只是台東的可能性。

饒慶鈴說，台東是適合新創與居住的城市，從自然環境到人文藝術與科技網絡，都有很精彩的條件可以孕育創業的基礎，加上TTMaker將協助大家在創業之路上，透過陪伴、輔導、行銷和補助機制，讓大家能更快、更有方法地實現自己的事業與理想；縣府也將提供新創團隊最大的支援後盾，期待每一家新創都能成為未來台東的新名片。

台東縣長饒慶鈴（右二）公布首輪「TTMaker台東原創基地」2019首輪入選團隊...
台東縣長饒慶鈴（右二）公布首輪「TTMaker台東原創基地」2019首輪入選團隊名單，身著入選團隊之一的台東排灣族女設計師的作品，意外成為會場吸晴和討論的焦點。圖／台東縣政府提供
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台東饒慶鈴
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